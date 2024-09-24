Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РК

Начало учебного года принесло не только радостные моменты, такие как торжественные линейки и волнения родителей первоклассников, но и определенные проблемы. В некоторых классах учебники были выданы не вовремя, а портал "Кунделик" не заработал, передает inbusiness.kz .

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Например, после обращения в управление образования Астаны в одной из школ учебники все же выдали, но они оказались устаревшими и разных годов выпуска. Это создало путаницу: на одной странице одного учебника одно задание, а на той же странице другого — совершенно другое. Родителям стало сложно контролировать, какие задания заданы детям, какие уроки ожидаются на следующий день и какие оценки были выставлены. Более того, многие школьные сайты не работают — при попытке зайти на них появляется сообщение о блокировке за неуплату.

Чтобы выяснить в чем дело, корреспондент inbusiness.kz обратился в министерство просвещения РК.

В ведомстве сослались на подпункт 7 пункта 3 статьи 47 ЗРК "Об образовании" от 27 июля 2007 года о том, что обучающиеся организаций образования обеспечиваются бесплатными учебниками, учебно-методическими комплексами (УМК) и в том числе электронными учебниками в объеме, прогнозируемом органами образования на учебный год, за счет средств местных и республиканского бюджетов. То есть закуп учебников находится в компетенции местных исполнительных органов, МИО напрямую заключают договоры на приобретение учебников с издательствами. В договоре указываются данные по количеству обучающихся в разрезе каждого класса и предмета. Учебники приобретаются в полном объеме, также осуществляется дополнительный закуп учебников по некоторым предметам в связи с миграцией обучающихся и износом книг.

На вопрос о том, имеется ли дефицит учебников, в минпросвещения ответили, что ежегодно республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования МП РК проводит мониторинг с момента выхода перечня учебников и УМК, рекомендованных к использованию в организациях образования до момента доставки и выдачи учебников организациям образования. После заключения договоров на приобретение учебников между МИО и издательствами центр провел мониторинг на предмет выявления нехватки учебников.

"Все дефициты были устранены путем заключения дополнительных договоров на приобретение учебников в срок до 1 сентября текущего года. В текущем году от 19 издательств приобретено порядка 1,3 млн. экземпляров, также для обучающихся имеется доступ к платформам электронных учебников", - отметили в ведомстве.

Касательно того, будет ли в перспективе меняться подход к образованию так, чтобы ученики не носили много книг в школьном рюкзаке, в министерстве проинформировали, что вес портфеля школьника регулируется несколькими правовыми нормативными актами.

"Вес учебника определен "гигиеническими нормативами к учебному изданию", вес ежедневного ученического набора (учебников и учебных пособий) - "санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам образования". Отдельный вес портфеля школьника закреплен в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности продукции для детей и подростков". Вопрос регулирования веса портфеля ученика находится на постоянном контроле министерства. Издательствам, разрабатывающим школьные учебники, даны рекомендации по формату и оформлению учебной литературы", - подчеркнули в минпросвещения.

Также отмечено, что в связи с тем, что количество учебников в учебном ранце ребенка зависит от индивидуального расписания школы. В санитарно-эпидемиологических требованиях к объектам образования установлено, что школьное расписание уроков составляется так, чтобы вес ежедневного учебного комплекта не превышал для учащихся 1–3 классов 1,5–2 кг, для 4–5 классов 2–2,5 кг, для 6–7 классов – 3–3,5 кг, для 8–11(12) классов – 4–4,5 кг.

На волнующий многих казахстанских родителей вопрос о том, будут ли в дальнейшем закрывать или сокращать классы с русским языком обучения, в министерстве сослались на пункт 1 ст. 43 Закона "Об образовании" РК. В частности, что организации образования самостоятельны в осуществлении учебно-воспитательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законодательством РК, типовыми правилами деятельности организаций образования соответствующего типа и уставами организаций образования.

Как утверждают в профильном ведомстве, контингент школы и язык обучения определяются по обращениям, принятым от родителей, с учетом пожеланий, индивидуальных склонностей и особенностей ребенка в соответствии со статьей 49 ЗРК "Об образовании".