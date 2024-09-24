Владелец популярного мирового бренда одежды засудил казахстанского предпринимателя

В Алматинском областном суде рассмотрели иск компания, владеющей зарегистрированными в Казахстане товарными знаками Zara и OYSHO к местному предпринимателю, сообщает Zakon.kz.

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По информации Верховного суда РК, компания направила в суд иск о взыскании компенсации за нарушение прав, когда узнала, что индивидуальный предприниматель незаконно использует вышеуказанные товарные знаки.

"В суде ИП указал на добросовестное приобретение им вещей по цене ниже оптовой (майки, брюки, джинсы, платья, лосины и т.п. с маркировкой Zara и Оysho). Рассчитался наличными, с продавцами не знаком. Потом выставил их на продажу в принадлежащем ему бутике. О необходимости лицензии для продажи аналога брендов и разрешения не знал", – рассказали в суде.

Представители компании и департамента юстиции изъяли из бутика 117 товаров на сумму более 2 млн тенге, незаконно маркированных товарными знаками компании.

Суд по административным правонарушениям признал предпринимателя виновным в незаконном использовании товарного знака и привлек его к наказанию в виде штрафа в 100 тыс. тенге.

"ИП не опровергнуты доводы компании, которые послужили бы основанием для отказа в удовлетворения иска. Суд, учитывая несанкционированное использование ИП товарных знаков Zara и OYSHO в гражданском обороте, удовлетворил иск компании, с ИП взысканы более 2 млн тенге компенсации за нарушение прав компании", – отметили в ВС РК.

Предприниматель обжаловал это решение в апелляции, но там решение суда первой инстанции оставили в силе.