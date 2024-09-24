18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.71
533.77
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
24.09.2024, 10:26

Подростка показательно убили на глазах 30 детей: комментарий полиции

Новости Казахстана 0 6 960

В соцсетях появилась информация о том, что в селе Кызылординской области подростка убили на глазах группы молодежи, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Согласно распространенной информации, это произошло в поселке Кенес, где "старшак" собрал 30 подростков и перед всеми убил 15-летнего мальчика. На распространяемом видео местные жители рассказывают, что в поселке была система: молодежь младшего возраста должна уважать старших, собираться в определенном месте, когда они звали, платить им "налог". Погибший подросток якобы пропустил такую встречу и во время очередного "сбора" ему нанесли смертельный удар.

В пресс-службе ДП Кызылординской области факт убийства подтвердили. Это случилось еще 22 июня 2024 года.

"По данному факту 22.06.2024 года Жанакорганским районным отделом полиции Департамента полиции Кызылординской области зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд", – сообщили в полиции.

В соответствии с требованием статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК другие подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в селе Аксукент Туркестанской области трое нетрезвых мужчин до смерти избили молодого человека.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?