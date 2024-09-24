Дедовщина в казахстанской армии попала на ВИДЕО

В пресс-службе Нацгвардии РК Ргк «Батыс» информацию подтвердили.

«По данному факту, 23 сентября 2024 года Военной полицией РгК «Батыс» было начато досудебное расследование в рамках статьи 440 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Расследование продолжается, и все необходимые меры для установления обстоятельств инцидента предпринимаются», – прокомментировали в ведомстве.