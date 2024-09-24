Деньги на ветер: Как прошли Игры кочевников в Казахстане?

Ставка на Всемирные Игры Кочевников в Казахстане оказалась не просто смелой, а прямо-таки кочевой. Правительство выделило 5,7 миллиарда тенге (более 12 миллионов долларов). Однако вместо того, чтобы впечатлить гостей, мы скорее впечатлили ветер степей, который унес деньги без объяснений, на что же они все-таки были потрачены. Финансовая сторона оказалась настолько «успешной», что страна, по оценкам экспертов, получила доход аж в 625 тысяч долларов. Впрочем, нельзя отменить эффект странового PR, который, безусловно, будет приносить в потенциале прибыль государству, однако речь больше не о самих деньгах, а о том, что именно на эти деньги было сделано, передает Toppress.kz.

Фото: Sputnik.kz

Как говорилось в сообщении Аблая Кондыбаева, представителя Дирекции организаторов, в начале сентября, основная статья расходов была заложена на гостей Игр – 1,8 млн тенге на каждого. Сюда вошли питание, проживание и транспортировка. Как нам сообщили в штабе волонтеров, к каждой иностранной делегации был прикреплен минимум один волонтер. Скорее всего, жирная статья расходов, как раз выделялась на их работу по организации помощи в логистике гостей.

Так, нам сообщили, что на проекте работали две крупные группы волонтеров. Один дивизион набирался на спонсорские деньги Halyk Bank, второй – акиматом города Астана. Отличить их можно было по нашивкам на форме. По словам волонтеров Акимата, условия для двух дивизионов сильно отличались. При этом, по как сообщили нам волонтеры, работавшие на объектах спортивных арен, акиматовские волонтеры могли работать в спартанских условиях на улице, без шатра , под ветром и солнцем, обедая прямо на бордюре. Какой бюджет выделялся акиматом на работу волонтерского штаба остается занимательным вопросом.

К слову о логистике, на которую делали упор при подготовке.

При опросе жителей столицы выяснилось, что по городу не было ни баннеров с картами и расписанием соревнований для изучения, ни расписаний автобусов, которые идут до Этноаула. При этом, информация на официальных аккаунтах Игр была представлена только на казахском языке без перевода для иностранных гостей. При обращении к волонтерам, они демонстрировали карты объектов, но не могли передать их на руки желающим посетить плошадки. Жители правого берега либо вообще не слышали об Играх, либо жаловались на отсутствие удобной логистики при значительной удаленности спортивных площадок от центра.

Европейские журналисты, прибывшие на Игры, пожаловались на отсутствие адекватной логистики и организованности мероприятий. Так, на соревнованиях по кокпар и кусбегилик не было перевода на английский язык, из-за чего журналисты из-за рубежа не понимали, что происходит и откуда нужно наблюдать за ходом игры. Весьма позабавила публику и журналистов полемика ведущих с участниками соревнований на кусбегилик, когда время затягивалось для участников в очереди, потому что предыдущему атлету приходилось бежать через все поле за улетевшей птицей, атлеты мешали на поле. При этом, зрители слышали переругивания за кулисами, поскольку ведущие видимо не знали, как выключить микрофоны.

С другой стороны, поразили масштабы организованной поддержки болельщиков казахстанской сборной. Так, в определенную минуту на наиболее крупных соревнованиях появлялась организованная толпа молодых людей и волонтеров пенсионного возраста с флагами разного размера, растяжками и одинаковыми кричалками. В будние дни, в рабочее время люди не жалели пропагандистских надписей и бейсболок с политическими лозунгами ради родных атлетов.

На самом деле, тем, кто попал на игры, еще повезло, ведь те, кто простоял часовые очереди на подъезде к Этноаулу, могли только позавидовать зрителям. По словам водителя такси со стажем Даулета Т., на блокпосте, где гости пересаживались на специальные автобусы до Этноаула, выстраивались длинные очереди людей, которые от безвыходности справляли нужду в кустах лесопосадки перед территорией Ипподрома. Так сказать, вклад в экологию города.

По словам этноблогера Жании под ником zhaniyabs1 были существенные проблемы с графиком автобусов и информированием населения по играм кочевников: «20 минут ждали автобус. Иностранцы дезориентированы, было очень много пустых автобусов, которые якобы довозят атлетов до отелей»

Неменьший интерес вызывает официальный мерч Игр. В ходе Всемирных Игр Кочевников казахстанский бренд Global Nomads стал официальным поставщиком мерча и формы для волонтеров и судей. Бренд гордится тем, что его продукция отражает культурное наследие кочевников, и использует в дизайне символы Великой степи. Казалось бы, всё звучит прекрасно, но когда дело дошло до цен на этот «уникальный» мерч, у многих возникли вопросы.

Например, худи с надписью “Волонтер”, которые волонтёры носили во время Игр, продавались в официальной точке за внушительные 30 000 тенге. Учитывая, что большая часть волонтёров трудилась в спартанских условиях, эта цена за стандартную толстовку выглядела, мягко говоря, иронично. Примечательно, что кроме букв GN и элементов бренда Игр дизайн особенно ничем не отличился. Иностранные гости не особенно оценили мерч, сетуя на блеклость дизайна и непонятные буквы.

Форма волонтёров и судей была изготовлена из высококачественных материалов, что объясняет её стоимость, но тот факт, что на фоне всей организационной путаницы и спартанских условий для некоторых участников мерч выставлялся с такой наценкой, добавил комедийного оттенка в общую картину Игр.