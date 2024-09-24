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24.09.2024, 12:42

Министр резко ответил на критику депутата о многомиллионных хищениях

Новости Казахстана 0 1 032

Министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева попросили прокомментировать заявление мажилисмена Бакытжана Базарбека о хищениях во время разработки нового Строительного кодекса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

"Конечно, не увидеть комментарий уважаемого Бакытжана Базарбека невозможно. Здесь я хотел бы прокомментировать. У нас есть заключение Минфина, которое было надлежащим образом опротестовано. Возражения были направлены в Министерство финансов. Сейчас идет окончательное разбирательство, это первое. Второй момент - конечно же, депутаты имеют право на свое собственное мнение. Здесь то, что они говорят, не проверяя... Ну, у нас есть аудит Высшей аудиторской палаты, который провел исследования", - сказал Шарлапаев на брифинге в правительстве.

Чиновник заявил, что аудиторский отчет, датированный 26 июля 2024 года, не показал тех нарушений, о которых "так громогласно до окончания официального расследования заявил уважаемый Бакытжан Базарбек".

"Поэтому мой комментарий следующий: у меня есть два отчета, один из них не находит никаких вещей, официально расследование еще не завершено, потому что госорган имеет право опротестовать это решение. Мы его опротестовали. И поэтому, каким образом Бакытжан Базарбек объявил результаты еще неоконченного расследования, я прокомментировать не могу", - добавил Шарлапаев.

Напомним: депутат Бакытжан Базарбек на одном из недавних пленарных заседаний Мажилиса призвал вернуть 291 миллион тенге, которые потрачены на разработку Строительного кодекса, а также привлечь виновных к ответственности. Подробнее здесь.

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