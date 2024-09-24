Министр резко ответил на критику депутата о многомиллионных хищениях

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"Конечно, не увидеть комментарий уважаемого Бакытжана Базарбека невозможно. Здесь я хотел бы прокомментировать. У нас есть заключение Минфина, которое было надлежащим образом опротестовано. Возражения были направлены в Министерство финансов. Сейчас идет окончательное разбирательство, это первое. Второй момент - конечно же, депутаты имеют право на свое собственное мнение. Здесь то, что они говорят, не проверяя... Ну, у нас есть аудит Высшей аудиторской палаты, который провел исследования", - сказал Шарлапаев на брифинге в правительстве.

Чиновник заявил, что аудиторский отчет, датированный 26 июля 2024 года, не показал тех нарушений, о которых "так громогласно до окончания официального расследования заявил уважаемый Бакытжан Базарбек".

"Поэтому мой комментарий следующий: у меня есть два отчета, один из них не находит никаких вещей, официально расследование еще не завершено, потому что госорган имеет право опротестовать это решение. Мы его опротестовали. И поэтому, каким образом Бакытжан Базарбек объявил результаты еще неоконченного расследования, я прокомментировать не могу", - добавил Шарлапаев.

Напомним: депутат Бакытжан Базарбек на одном из недавних пленарных заседаний Мажилиса призвал вернуть 291 миллион тенге, которые потрачены на разработку Строительного кодекса, а также привлечь виновных к ответственности. Подробнее здесь.