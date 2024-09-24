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24.09.2024, 13:46

Что делать, если не получается взять ипотеку: министр дал совет казахстанцам

Новости Казахстана 0 751

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил на вопросы журналистов о том, что делать казахстанцам, у которых возникают сложности с приобретением жилья, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По его словам, основная часть государственных программ справедливо направлена на социально уязвимые слои населения.

"Не всегда есть возможность взять ипотеку. Сейчас есть программы, когда государство субсидирует 50 процентов арендной платы. Эта программа работает, сейчас ею пользуются порядка 11 тысяч казахстанцев. Мы добавляем еще миллиард тенге на эту программу, чтобы субсидировать 50 процентов аренды", - сказал Шарлапаев на брифинге в правительстве.

Министр считает, что государство принимает беспрецедентные меры для обеспечения граждан жильем.

"Программы (жилищные - прим.) распространяются не только на социально уязвимые слои населения, но и на рядовых граждан. И на эти программы сегодня суммарно выделяется порядка 300 миллиардов тенге. На арендное жилье было выделено дополнительно 272 миллиарда тенге. Сейчас законодательно прорабатываются меры, чтобы это жилье потом приватизировать", - добавил чиновник.

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