Возраст освобождаемых от техосмотра авто намерены снизить с семи до пяти лет в Казахстане

Астана. 24 сентября. КазТАГ – Возраст освобождаемых от технического осмотра автомобилей намерены снизить с семи до пяти лет в Казахстане, передает корреспондент агентства.

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«Главой государства в послании отмечено об обеспечении надлежащего контроля за техническим состоянием автомобилей, в связи с чем предлагается снижение возраста автомобилей, освобождаемых от техосмотра, с семи до пяти лет», - говорится в оказавшейся в распоряжении редакции КазТАГ копии документа на имя премьер-министра Олжаса Бектенова касательно законодательных поправок, подготовленных министерством транспорта.

Ранее КазТАГ сообщал, что министерство транспорта Казахстана предлагает изымать частные железные дороги и создать с частниками объединенную вагонную компанию. Также стало известно, что в законодательстве хотят закрепить уполномоченную организацию в сфере транспорта.