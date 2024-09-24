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24.09.2024, 15:26

Сколько казахов вернулось на историческую родину с 1991 года

Новости Казахстана 0 532

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько казахов вернулось на историческую родину с 1991 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

"В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 12 325 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 140,7 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.

45,6 процента кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 39,2 процента - из Узбекистана, 5,5 процента - из Туркменистана, 5,4 процента - из Монголии, 3,1 процента - из России и 1,2 процента - из других стран.

По состоянию на 1 сентября 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,2 процента, несовершеннолетние граждане - 32,4 процента и пенсионеры - 9,4 процента.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,8 процента имеют высшее образование, 24,2 процента - среднее специальное образование, 54,4 процента - общее среднее образование и 3,6 процента не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года в регионы расселения переселено 2 127 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тысячи тенге) на главу и каждого члена семьи; на наем жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размере от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тысячи тенге).

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