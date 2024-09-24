Бишимбаеву не нашли подходящую вакансию в колонии

Осужденный за особо жестокое убийство супруги Куандык Бишимбаев отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности. При этом экс-министр там не трудоустроен, в колонии не нашлось подходящей вакансии, передает Liter.kz со ссылкой на CMN.kz.

Фото: кадр из видео Верховного суда

В Комитете уголовно-исполнительной системы рассказали, что Бишимбаев до сих пор не трудоустроен. Подходящая должность для экс-министра нацэкономики в колонии еще не освободилась.

“В связи с отсутствием вакансий Куандык Бишимбаев не трудоустроен. Распорядок дня осужденного соблюдается в соответствии с требованиями правил внутреннего распорядка учреждений УИС и действующего уголовно-исполнительного законодательства”, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в июле глава КУИС Тенизжан Джанибеков рассказал, что экс-министру нацэкономики предложат работу, связанную с обработкой дерева или металла.

Ранее адвокат Жанна Уразбахова рассказала, зачем Айтбек Амангельды подал в суд на Куандыка Бишимбаева.

Напомним, 9 ноября 2023 года СМИ облетела новость об убийстве женщины в одном из ресторанов Астаны. Оказалось, свою жену избил до смерти экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. В полиции Астаны завели уголовное дело по статье “Убийство”. Позже стало известно, что правоохранители возбудили еще три уголовных дела и задержали директора гастроцентра, где произошла трагедия. Подробности рокового вечера рассказал персонал заведения. 27 марта началось главное судебное разбирательство.

В итоге экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы.