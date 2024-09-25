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24.09.2024, 19:48

На 20 минут остановилось сердце казахстанца после инъекции антибиотика

Новости Казахстана 0 781

В Петропавловске у мужчины остановилось сердце после инъекции антибиотика и последовавшего анафилактического шока, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

Как сообщили в пресс-службе центра скорой медицинской помощи Северо-Казахстанской области, 50-летнему мужчине стало плохо после инъекции "Цефазолина".

"На место вызова выехала фельдшерская бригада скорой медицинской помощи в составе Жулдызбека Серикова и водителя-парамедика Рустама Кожахметова. По прибытии бригады пациент с посторонней поддержкой вышел к машине скорой помощи. На момент осмотра состояние было тяжелое в связи с нестабильной гемодинамикой. Во время оказания помощи в машине произошла остановка кровообращения с асистолией на мониторе", - рассказали в пресс-службе центра.

Бригада незамедлительно начала расширенные реанимационные мероприятия. По информации медучреждения, фельдшер провел непрямой массаж сердца, аппаратную ИВЛ через ларингеальную маску, сделал инъекцию адреналина, инфузию физиологического раствора.

"Спустя 20 минут реанимационных действий восстановилось кровообращение. Проведены постреанимационные мероприятия. Больного с вазопрессорной поддержкой и на аппарате ИВЛ доставили на госпитализацию в реанимационное отделение Многопрофильной городской больницы. На данный момент состояние пациента стабильное, находится под наблюдением в стационаре", - проинформировали в центре скорой медицинской помощи.

В медучреждении подчеркнули, что пациентам и их родственникам нужно помнить, что бесконтрольное использование антибактериальных препаратов может приводить к анафилактическому шоку и остановке кровообращения.

Ранее директор областного центра скорой медицинской помощи Юрий Белоног комментировал, что тяжелые аллергические реакции на антибиотики не редкость.

"Вероятно, это связано с их массовым применением во время пандемии Covid-19. Если вы столкнулись с тяжелой аллергической реакцией, необходимо прекратить контакт с аллергеном, придать пациенту горизонтальное положение и следовать инструкциям диспетчера до прибытия бригады скорой помощи", - рекомендовал Юрий Белоног.

Отметим, ранее в мессенджерах распространилась информация о летальных случаях, якобы имевших место после инъекций лекарственного препарата "Цефтриаксон". Официальное опровержение рассылки опубликовало управление здравоохранения Костанайской области.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана прокомментировало публикуемые в социальных сетях и мессенджерах сообщения о фактах гибели пациентов после уколов этого антибиотика. Комитет медицинского и фармацевтического контроля назвал их фейковыми. В ведомстве отметили, что слухи о таких происшествиях распространяются с 2020 года и неоднократно опровергались госорганом. Подробности читайте в материале.

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