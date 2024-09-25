Токаев поручил главе МВД принять меры по задержанию избивших солдата Нацгвардии

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Национальной гвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами, сообщил советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Tengrinews.kz .

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Глава государства поручил министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

"Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются Главе государства для постановки на контроль. Напомним, Президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - написал Берик Уали.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором бьют парня, одетого в камуфляжную форму.

В Национальной гвардии, которая входит в систему Министерства внутренних дел, подтвердили, что форма, попавшая в объектив камеры, относится именно к этому ведомству.