МВД о видео избиения солдата: Подозреваемые установлены

Событие на видео в социальных сетях с избиением солдата Национальной гвардии в тамбуре поезда установлено, сообщили в МВД, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ведомстве проинформировали, что оно произошло осенью 2023 года, когда военнослужащие срочной службы, уволенные в запас после завершения срока службы, возвращались домой.

"По данному факту 23 сентября 2024 года возбуждено уголовное дело по статье 440, части 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". Все причастные, а именно свидетель, потерпевший и подозреваемые установлены. Принят комплекс мер, направленных на задержание подозреваемых", - говорится в сообщении МВД.

В МВД сообщили, что ход расследования находится на личном контроле министра внутренних дел.

Ранее советник - пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что Токаев поручил министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором бьют парня, одетого в камуфляжную форму.

В Национальной гвардии, которая входит в систему Министерства внутренних дел, подтвердили, что форма, попавшая в объектив камеры, относится именно к этому ведомству.