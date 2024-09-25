КМГ сменило сразу двух заместителей председателя правления

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«В АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) решением Совета директоров от 17 сентября 2024 года в состав правления компании внесены следующие изменения: исключены: Нурсейит Союнов, и Дмитрий Макеев. Избраны: Асет Магауов и Бекзат Абайылданов», - говорится в сообщении на сайте казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник.

Согласно информации, с учетом внесенных изменений правление КМГ «состоит из 10 человек: Хасенов А.Г., Исказиев К.О., Абдулгафаров Д.Е., Закиров Б.К., Лавренов В.С., Брекешев С.А., Арысова Д.А., Балыкбаев Р.А., Магауов А.М., Абайылданов Б.К.