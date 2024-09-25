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25.09.2024, 08:07

Для прямого авиасообщения между Казахстаном и США намерены установить отдельные требования

Новости Казахстана 0 401

Астана. 24 сентября. КазТАГ – Для прямого авиасообщения между Казахстаном и США намерены установить отдельные требования, передает корреспондент агентства.

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

«Министерством (транспорта – КазТАГ) предлагается установление прямого авиасообщения с США. Для этого предлагаются поправки, предусматривающие введение отдельных требований в соответствии с рекомендациями Федеральной авиационной администрации США (FAA) по усилению надзора за безопасностью полетов и другими рекомендациями», - говорится в оказавшейся в распоряжении редакции КазТАГ копии документа на имя премьер-министра Олжаса Бектенова касательно законодательных поправок, подготовленных министерством транспорта.

Так, в законе «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» формулировку понятия «летная годность – техническое состояние воздушного судна, соответствующее летно-техническим характеристикам, которые обеспечивают его безопасность и летное качество» намерены заменить на «летная годность – состояние воздушного судна, двигателя, воздушного винта или составной части, при котором они соответствуют их утвержденной конструкции и условиям их безопасной эксплуатации».

«Настоящая поправка направлена на реализацию рекомендации FAA в целях исполнения поручения главы государства по установлению прямого авиасообщения между Казахстаном и США. В период с 26 по 30 августа 2024 года FAA проведена предварительная международная оценка по безопасности полетов (IASA) в Республике Казахстан. По итогам оценки FAA подготовлен предварительный отчет, предусматривающий рекомендации по усилению надзора за безопасностью полетов и другие рекомендации, реализация которых требует внесение соответствующих поправок в авиационное законодательство Республики Казахстан», - пояснили разработчики поправок.

Отметим, что поправки, направленные на обеспечение прямого воздушного сообщения между Казахстаном и США, составляют львиную долю всего пакета поправок, предложенных Бектенову на рассмотрение, и основным обоснованием указано приведенное выше пояснение разработчиков.

Ранее КазТАГ сообщал, что министерство транспорта Казахстана предлагает изымать частные железные дороги и создать с частниками объединенную вагонную компанию. Также стало известно, что в законодательстве хотят закрепить уполномоченную организацию в сфере транспорта. Кроме того выяснилось, что возраст освобождаемых от технического осмотра автомобилей намерены снизить с семи до пяти лет в Казахстане. Помимо этого, стало известно, что задолжавшим за платные трассы могут отказать в техническом осмотре и страховании в Казахстане, а иностранные автомобили-должники предлагают и вовсе не выпускать из страны. Вместе с тем, КазТАГ сообщал, что «Казавтожол» может получить право регулировать цены на дизтопливо в Казахстане. Также выяснилось, что законодательный запрет на иностранных командующих хотят отменить в судоходстве Казахстана.

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