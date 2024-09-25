5 лет условно: как экс-министр Тургумбаев отбывает наказание

В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД и в суде Астаны рассказали, как экс-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отбывает наказание, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В августе суд вынес Ерлану Тургумбаеву приговор - 5 лет условно за превышение должностных полномочий.

Как сообщили в столичном суде в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz, приговор Межрайонного суда по уголовным делам Астаны вступил в законную силу 26 августа 2024 года и не был обжалован.

"Приговором суда установлен пробационный контроль, который осуществляется уполномоченным государственным органом в лице службы пробации по месту его жительства", - добавили в суде.

По правилам пробационного контроля Ерлан Тургумбаев не имеет права менять постоянное места жительства или работы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного.

На вопрос о том, носит ли экс-министр специальный браслет, в суде ответили, что на момент рассмотрения уголовного дела осужденный не носил браслет, так как содержался под стражей. Как обстоят дела сейчас, не уточняется.

В КУИС добавили, что приговор в отношении Тургумбаева поступил на исполнение в службу пробации. За ним установлен пробационный контроль, согласно действующему законодательству.

Напомним, дело Ерлана Тургумбаева рассматривалось по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия" (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса). Оно поступило в суд под грифом "секретно" с процессуальным соглашением в форме признания вины. Рассмотрение прошло в закрытом формате. Известно, что дело Тургумбаева связанно с январскими событиями 2022 года.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить 5 лет лишения свободы и определить наказание условным с установлением пробационного контроля. Тургумбаев полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

Поскольку экс-главе МВД предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании статьи 63 Уголовного кодекса постановлено считать назначенное наказание условным.