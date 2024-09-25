Рост ДТП в Казахстане: кто виноват, и что делать

Ежегодно в Казахстане погибают тысячи человек в дорожно-транспортных происшествиях. По данным экспертов, причин этого несколько: плохое качество дорог, износ автомобилей, а также безответственность водителей. В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев специально остановился и на проблеме ДТП, отметив, что нерешенных вопросов много. О том, какие меры принимаются для решения этой проблемы, и почему статистика остается тревожной — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Коллаж: Kazinform

За 30 лет погибло 86,5 тысяч человек

По данным Министерства внутренних дел РК, в период с 1992 по 2022 год в ДТП погибло 86 509 человек. То есть, в среднем, ежегодно в Казахстане в авариях умирают около 2,9 тысяч граждан.

Однако, в последние годы количество погибших от ДТП уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Так, в 1991 году в ДТП скончались 4342 человека, что в 2,2 раза больше, чем по итогам 2023 года. Ежегодно, включая 2013 год, смертность не опускалась ниже 3 тысяч человек. Только с 2014 года показатель немного уменьшился — 2585 человек.

Инфографика: Kazinform

Некачественная дорога или безответственность водителей

В мае этого года в МВД сообщили о том, что за более чем 4 месяца с начала года в ДТП погибли 542 человека, 7 тысяч получили различные травмы. В ведомстве заявили, что причиной увеличения количества ДТП стало плохое качество дорог в стране.

Общая протяженность автодорог в Казахстане составляет 95 тысяч км, из них 25 тысяч приходится на республиканские трассы. Министерство транспорта объявило, что за первые 6 месяцев 2024 года наша страна установила рекорд в дорожном строительстве. Отремонтировано 12 тысяч км дорог, из них 8 тысяч км — республиканских, 4 тысячи — местных линейных. Несмотря на положительные цифры, качество дорог, соединяющих города, улучшилось не полностью. Население хорошо знает межрайонную трассу Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, трассу Кызылорда-Жезказган, строительство которых ведется десятилетиями, но никак не заканчится.

Фото: Kazinform

Дорожно-транспортные происшествия в стране не только угрожают жизни людей и обществу, но и негативно влияют на имидж государства, в том числе и на туристический потенциал.

В 2023 году в рейтинге Всемирного экономического форума по качеству дорог, Казахстан занял 93-е место из 137 стран.

Однако причина частых ДТП не только в плохом качестве дорог, но и в безответственности водителей. По данным Национального бюро статистики, в 2020 году по вине водителей произошло 96,3% ДТП, в 2021 году — 93,7%, в 2022 году — 86,8%. Хотя в других странах также требуют от водителей ответственности и ужесточают нормы закона, показатели смертности от ДТП существенно не снижаются. В прошлом году в ДТП в соседней России погибло 14,5 тысяч человек, в Узбекистане — около 2,3 тысяч человек.

По словам экспертов аварий было в 5,5 раза больше

Мы запросили данные компаний, занимающихся автострахованием. Эксперты страховой компании «Евразия», основываясь на страховые выплаты в Государственном кредитном бюро, отмечают, что в 2023 году в Казахстане произошло не менее 90 тысяч ДТП. Это в 5,5 раза больше официальных данных. В стране более 5 млн автомобилей, в прошлом году 3% из них участвовали в дорожно-транспортных происшествиях.

— Обычно авария вызвана нарушением водителями правил дорожного движения. Но обвинять только водителей неправильно. Основная часть машин изношена. Кроме того, дорожная инфраструктура не развита на высоком уровне. Много дорог слишком перегружены и не соответствуют уровню пропускной способности. Из-за этого некоторые автомобили выходят на встречную полосу. По всей стране есть дороги с дефицитом светофоров, в результате чего страдают пешеходы. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и погибших — стратегическая задача. Поэтому необходимо усилить контроль за правилами дорожного движения, начать повышать ответственность водителей и модернизировать инфраструктуру. Стоит изменить подход к дорожному движению в городах, снизить скоростной режим и внедрить принцип Vision Zero. Также максимально обновить парк автомобилей, — ответили на вопрос представители компании.

Отметим, что Министерство транспорта заявило, что с 2025 года автовладельцы праворульных машин не смогут выполнять функции такси. Заключены соглашения с известными компаниями Индрайвер, Яндекс на междугородних перевозках. Это способствует снижению дорожно-транспортных происшествий. Автомобили, которые попадают в аварии на дальних дорогах, часто оказываются праворульными, как Toyota Alphard.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

«Всему виной энергетические напитки»

Свое мнение о причинах аварий есть и у медиков. Врачи называют энергетические напитки первой причиной увеличения количества ДТП. Многие из междугородних таксистов из-за недосыпа находятся в полусонном состоянии, большая их часть употребляют энергетические напитки. По словам врача-терапевта Надира Нарзуллы, из-за этих напитков водители не справляются с управлением автомобилями.

— Первая причина увеличения количества автомобильных аварий — энергетические напитки. Многие не обращают внимания, но компании-производители энергетических напитков предупреждают о противопоказании «людям с возбужденной нервной системой». Кого мы относим к людям с возбужденной нервной системой? Это люди, которые, согласно неврологии, недосыпают или не высыпаются. Мы прекрасно знаем, что в нашей стране водители такси в состоянии недосыпа могут отправиться в путь, выпив энергетические напитки. L-карнитин и кофеин, содержащиеся в напитке, притупляют работу нервной системы. Водитель может быть бодрым, разговаривать, но будет находится в состоянии неспособности контролировать себя. Человек может этого не чувствовать, на самом деле он себя не контролирует, — подчеркнул специалист.

Причин частых ДТП несколько. Некоторые из них можно решить путем развития инфраструктуры, ужесточения норм закона, но нет никаких сомнений в том, что изменения будут минимальными, пока водители не осознают свою ответственность в полной мере.