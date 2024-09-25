«Совершил он, а плачу я с детьми»: бывшая жена Бишимбаева поделилась откровениями

Экс-супруга осужденного Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман на своей странице в Instagram подвела итоги года и поделилась своими переживаниями о прошлом и будущем, передает «Голос народа» .

Коллаж: Голос народа

Женщина назвала пост «Мой год» и отметила, что прошел он для нее под эгидой ответственности за ее выбор.

«Даже за то, что 20 лет назад я выбрала человека, за которого вышла замуж, родила от него детей, и который совершил страшное преступление. Совершил он, а плачу в том числе и я с детьми. Моим детям пришлось пережить множество событий в их юном возрасте: папа, ставший важным чиновником, затем попавший в тюрьму, развод родителей, свадьба отца, его жестокое обращение с молодой женой... И вот теперь - еще и страшное преступление», – написала Назым Кахарман.

Она поделилась тем, что пришлось пережить ее детям. Назым Кахарман отметила, что Куандык Бишимбаев стал антипримером для их детей.

«Этот год стал самым тяжелым в их жизни, да и в моей. Но мне 42 года, а им 10, 12 и 14. У меня есть внутренняя опора, опыт, размышления, уверенность. А у детей это все только формируется, и по идее, отец должен участвовать в этом процессе, быть поддержкой. Но вместо этого он причиняет им зло, становясь антипримером. Стыд, отчаянье, чувство вины за то, что они не позвонили в полицию, когда он при них применяя силу к своей жене. Огромный спектр негативных чувств и эмоций», – подчеркнула бывшая жена Бишимбаева.

Она заявила, что семье Бишимбаевых не нравилась ее позиция относительно материальных ценностей.

«Год был тяжелым по всем параметрам. И материально тоже. За свои взгляды, за то, что я думала иначе я тоже несу ответственность. Семье отца моих детей не понравилась моя позиция – значит, надо наказать материально. Такие люди мыслят только категориями денег и страха. Но есть вещи, которые нельзя купить. Да, за деньги можно организовать многое: радость, качество жизни, ее количество и многое другое. Я с большим уважением отношусь к деньгам. Но внутреннее счастье, доброту, любовь и стержень не купишь», – написала Назым Кахарман.

По ее словам, гораздо важнее психическое состояние и здоровье детей.