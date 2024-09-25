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25.09.2024, 10:59

Дело Аль-Бейне Зариповой: За убийство жены мужчина получил 15 лет тюрьмы

Новости Казахстана 0 449

Алматы. 25 сентября. КазТАГ – За убийство Аль-Бейне Зариповой ее супруга приговорили к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент агентства.

Фото: nemolchikz_official/Instagram
Фото: nemolchikz_official/Instagram

«Приговором суда 3. признан виновным и ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. С осужденного в пользу ТОО «S» взыскан материальный ущерб на сумму Т4 700 000, а также компенсация за моральный вред в пользу пяти потерпевших на общую сумму Т20 000 000», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Мужчина явился с повинной. Однако родственники погибшей просили переквалифицировать статью на «убийство с особой жестокостью» и требовали приговорить виновного к 20 годам тюрьмы.

В январе Аль-Бейне вернулась из Дубая и сразу же встретила с супругом, чтобы увидеться с дочерью, а также поговорить с ним о предстоящем разводе. На почве ревности и злости, мужчина схватил нож и нанес 10 ударов в область шеи, бедра, живота потерпевшей. Женщина скончалась на месте. На суде адвокат пять минут зачитывала текст о ранениях.

После мужчина через мобильный телефон супруги перевел Т4 700 000 на счет своего ИП со счета компании, где работала потерпевшая. После вызвал полицию и сознался в убийстве.

Супруг считает, что «убийство им совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного аморальным поведением потерпевшей, цинично признавшейся в систематической супружеской измене».

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