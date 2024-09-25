“Скорая“ будет круглосуточной не для всех казахстанцев

Скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.
На сегодняшний день фельдшерские и специализированные бригады отделения скорой медицинской помощи (СМП) оказывают медицинскую помощь пациентам круглосуточно.
В новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова "неотложки":
Согласно предложенным новым правилам скорая помощь будет выезжать на вызовы 4 категории не круглосуточно, а по графику в часы их работы: с 08:00 до 18:00 - в будние дни, в субботу - с 8:00 до 12:00. Воскресенье - выходной.
Разработчики изменений заявили, что новшество связано с нехваткой финансирования.
"Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медицинской помощи при организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности", - говорится в документе.
Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет:
Новый проект приказа министра здравоохранения будет находиться на обсуждении до 8 октября. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
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