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25.09.2024, 12:32

“Скорая“ будет круглосуточной не для всех казахстанцев

Новости Казахстана 0 709

Скорая помощь больше не сможет обслуживать круглосуточно всех пациентов без исключения. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

На сегодняшний день фельдшерские и специализированные бригады отделения скорой медицинской помощи (СМП) оказывают медицинскую помощь пациентам круглосуточно.

В новой редакции правил оказания скорой медицинской помощи определяются 4 категории срочности вызова "неотложки":

  • вызов 1 категории срочности – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;
  • вызов 2 категории срочности – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;
  • вызов 3 категории срочности – состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;
  • вызов 4 категории срочности – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

Согласно предложенным новым правилам скорая помощь будет выезжать на вызовы 4 категории не круглосуточно, а по графику в часы их работы: с 08:00 до 18:00 - в будние дни, в субботу - с 8:00 до 12:00. Воскресенье - выходной.

Разработчики изменений заявили, что новшество связано с нехваткой финансирования.

"Текущий тариф не обеспечивает полное покрытие всех расходов отделения скорой медицинской помощи при организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности", - говорится в документе.

Время прибытия фельдшерских и специализированных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера составляет:

  • 1 категория срочности – до 10 минут;
  • 2 категория срочности – до 15 минут;
  • 3 категория срочности – до 30 минут;
  • 4 категория срочности – до 60 минут;
  • мобильная бригада при организации ПМСП – до 120 минут.

Новый проект приказа министра здравоохранения будет находиться на обсуждении до 8 октября. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
шаман
шаман
картина - "приехали"
25.09.2024, 08:01
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