Студент AlmaU найден мертвым

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«Almaty Management University с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине студента нашего университета. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы», - говорится в официальном сообщении вуза.

Отмечается, что университет оказывает полное содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств происшествия.