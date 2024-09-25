Студент AlmaU найден мертвым

Студент Almaty Management University найден мертвым, передает «Голос народа».
«Almaty Management University с глубокой скорбью сообщает о трагической кончине студента нашего университета. Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время выясняют правоохранительные органы», - говорится в официальном сообщении вуза.
Отмечается, что университет оказывает полное содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств происшествия.
«Администрация Almaty Management University выражает искренние соболезнования родным и близким покойного и окажет необходимую поддержку его семье. Мы обращаемся к средствам массовой информации с просьбой проявить уважение к чувствам семьи и воздержаться от распространения неподтвержденной информации», - говорится в сообщении.
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