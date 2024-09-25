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25.09.2024, 13:45

Ушел из жизни заслуженный казахстанский тренер Есенбек Сыздыков

Новости Казахстана 0 425

На 74-м году жизни погиб заслуженный тренер Казахстана, который ранее являлся главным тренером карагандинского футбольного клуба "Шахтер", Есенбек Сыздыков, передает Tengri Sport.

Фото: Пресс-служба ФК "Шахтер"
Фото: Пресс-служба ФК "Шахтер"

Пресс-служба футбольного клуба "Шахтер" сообщила о том, что тренер Есенбек Сыздыков скончался на 74-м году жизни. В сообщении говорится, что в разные годы он был главным тренером и спортивным директором "Шахтера", а также занимал посты председателя Национальной футбольной лиги Казахстана и директора Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (ОСДЮШОР) "Жастар" по футболу в городе Караганде.

"Руководство и коллектив "Шахтера" выражают соболезнование родным и близким Есенбека Кабировича и глубоко скорбят по поводу этой тяжелой и невосполнимой утраты.

Потеря близкого является тяжелым горем, и никакие слова не восполнят горечь утраты. Разделяем вашу боль, склоняем головы в глубокой печали и скорбим вместе с вами. Светлая память о Есенбеке Кабировиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - выражает соболезнования пресс-служба клуба "Шахтер".

Футбольный клуб "Шахтер" был основан в 1958 году. В том же году в Караганде был возведен одноименный стадион для тренировок клуба, который вмещает 15 700 человек.

"Шахтер" является двукратным чемпионом Казахстана по футболу (2011, 2012), обладателем Кубка Казахстана 2013 года и Суперкубка Казахстана в том же году.

Также карагандинский клуб стал первой в истории казахстанской командой, которая вышла в групповой этап еврокубков. Также "Шахтер" является единственным клубом, ни разу не покидавшим Премьер-лигу с момента ее основания. На международном уровне "Шахтер" провел 36 матчей в еврокубках при 12 победах и 8 ничьих.

 

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