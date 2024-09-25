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25.09.2024, 15:24

Какими будут цены на билеты на поезда с 1 октября в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 776

В Казахстане с 1 октября повысятся тарифы на билеты в поездах, что объясняется экономической ситуацией. Какой будет стоимость билетов, читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: АО "Пассажирские перевозки"
Иллюстративное фото: АО "Пассажирские перевозки"
В пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" корреспонденту NUR.KZ сообщили, что решение о повышении стоимости проезда обусловлено макроэкономической ситуацией.

"Темпы инфляции, включая рост цен на товары и услуги, которые формируют себестоимость пассажирских перевозок, значительно превышают темпы роста субсидий и тарифов", - отмечает пресс-служба ведомства.

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.

Цена билет на "Тальго" будет составлять 19 493 тг. В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тг, плацкарт — 12 871 тг. Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6 314 тг.

АО "Пассажирские перевозки" попросили пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок и рекомендовали ознакомиться с новыми тарифами и условиями перевозок на сайте компании или обратиться в кассы на железнодорожных вокзалах.

Национальный перевозчик также уведомляет, что в вагонах, где отсутствует система кондиционирования воздуха, будет предоставлена скидка до 20%.

Напомним, в начале августа в Министерстве транспорта изменение цен объяснили, в том числе, необходимостью обновить парк вагонов.

"В стране курсируют 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них. Это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам", - добавили в прес-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что парк пассажирских вагонов составляет 2 667 единиц, износ которых составил 44%. Обновление парка вагонов осуществляется как частными, так и национальными перевозчиками.

Добавим, при этом в феврале глава КТЖ сообщал, что у них планов на повышение стоимости билетов нет. А в июне председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов объяснял, в каком случае стоит ожидать увеличение тарифа.

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