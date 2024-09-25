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25.09.2024, 16:47

Можно ли вернуть квартиру застройщику в Казахстане

Новости Казахстана 0 380

Когда покупаешь квартиру на этапе котлована, не всегда в итоге получаешь именно то, на что рассчитывал. В таком случае можно отказаться от нее. Что для этого нужно сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Каждый человек, покупая товар или оплачивая услугу, рассчитывает получить именно то, что ему было обещано продавцом. Данное правило действует не только при покупке недорогих товаров, но и когда приобретается автомобиль или даже квартира. Что было указано в договоре, то и должен получить покупатель.

Так, например, как рассказали в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, один из жителей Шымкента вложил деньги в покупку квартиры на третьем этаже жилого комплекса, но после завершения строительства ему предложили жилье на седьмом этаже.

Так как изначально покупатель приобрел квартиру на третьем этаже, он отказался от ненужного предложения и потребовал возврат средств, но получил отказ от подрядчика. Защитить свои интересы покупателю помогли сотрудники комитета, которые вмешались в ситуацию и добились возврата 32 млн тенге. 

Участвуя в долевом строительстве, казахстанцы должны осторожно подходить к выбору застройщика: проверять все документы и особенно обращать внимание на наличие разрешения на привлечение средств дольщиков.

Но даже в этой ситуации они могут столкнуться с тем, что вместо обещанной квартиры застройщик предлагает какой-либо иной вариант, который может быть более выгодным для него самого. В таком случае покупатели могут отказаться от сделки, а при возникновении проблем обратиться за помощью в Комитет по защите прав потребителей.

Важно помнить, что каждый потребитель имеет право на правовую поддержку, если его интересы начинают ущемлять. Стоит отметить, что только за прошедший август специалисты помогли 49 потребителям вернуть свои деньги на общую сумму 184,2 млн тенге.

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