Законно ли ездить в Казахстане с автопилотом - комментарий МВД

«Автопилот, фильмы, чипсы, напитки и долгое путешествие», — прокомментировал свое видео автор.

В комментариях пользователи Instagram начали обсуждать законность такого использования автомобиля в Казахстане. Однако пресс-служба Департамента полиции Алматинской области уточнила, что в соответствии с законом такого запрета нет.

«Если машина оборудована автопилотом, то по правилам дорожного движения можно ездить. Но за любые последствия будет отвечать водитель. Если есть нарушение ПДД, то в любом случае ответственность будет нести водитель», — сообщили в полиции.

Стоит отметить, что на видео из Instagram мужчина лежит в салоне китайского внедорожника Lixiang L9. Автопилот получают только комплектации Max и Ultra. Функция удерживает автомобиль в полосе, останавливает машину светофорах, обгоняет других участников движения, перестраивает из полосы в полосу и плавно заходит в не резкие повороты.

На других видео автор также демонстрирует использование функций автопилота.