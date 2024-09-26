Доли в российских банках можно будет оплачивать тенге

Тенге и другие валюты ЕАЭС предлагается разрешить вносить в качестве оплаты уставного капитала российских банков, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, согласно которому планируется наделить Центральный банк РФ правом ежегодно определять перечень иностранных валют, которыми можно оплачивать доли в капитале таких организаций, передает kursiv.media

Фото: shutterstock

Помимо тенге, белорусского рубля, кыргызстанского сома и армянского драма, которыми предположительно можно будет оплачивать доли в фирмах, также указаны китайский юань, индийская рупия, бразильский реал и южноафриканский рэнд. Кроме того, предлагается разрешить вносить в уставные капиталы валюты Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Центробанк своим решением может частично или полностью ограничить внесение вкладов в уставный капитал в валюте «недружественных» государств.

Соответствующий законопроект был разработан еще в конце июня, но депутаты нижней палаты парламента РФ приняли его 24 сентября. В документе уточняется, что список иностранных валют ЦБ должен раскрывать не позднее 15 февраля каждого года.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что его основной целью является «повышение инвестиционной привлекательности российского финансового рынка для нерезидентов из дружественных стран, противодействие иностранным ограничительным мерам, дедолларизация экономики, снижение негативного воздействия на курс рубля». Кроме того, разработчики уверены, что с принятием закона появятся дополнительные условия для перехода на торговлю рублем и валютами «дружественных стран», а также снизятся риски из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах и евро.

До марта 2016 года оплачивать доли в уставном капитале банков можно было рублями и иностранной валютой (без уточнения, какой именно). После этого Центробанк РФ выпустил указ, где был определен перечень, в который вошли валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии и Японии. Валюты других стран вносить средства в уставный капитал не допускается.

Акции страховых компаний можно оплачивать исключительно рублями. Нынешний законопроект исключит этот пункт в случае его подписи президентом. Аналогичные правила действуют и для негосударственных пенсионных фондов.