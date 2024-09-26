“Нажал точку под носом“: военврач спас пассажирку рейса Алматы - Анталья

Военный врач спас жизнь пассажирке на борту самолета, который летел из Антальи в Алматы. Инцидент произошел еще 9 сентября, однако о нем стало известно лишь сейчас, подробнее рассказывает Tengri Travel .

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Как сообщает пресс-служба Минобороны, на блог начальника военного института сухопутных войск генерал-майора Бауыржана Ибатулина поступило письмо от женщины по имени Чолпан. В своем обращении она рассказала о случившемся и поблагодарила за помощь подполковника Ахмаджана Туленова. Сам врач не рассказал коллегам о произошедшем.

Выяснилось, что в ночь на 9 сентября военный врач оказал ей экстренную медицинскую помощь на борту самолета, следовавшего из турецкой Антальи в Алматы. Во время полета ей стало плохо. Женщина нажала на кнопку вызова стюардесс и потеряла сознание.

"Меня положили в проход самолета. Первое, что я почувствовала, приходя в сознание, - это заботливые руки человека. Он зафиксировал мою голову и нажимал на точку под носом. Затем задавал мне вопросы, спрашивая о самочувствии. В этот момент я поняла, что опасность миновала. Возникло чувство защищенности и спокойствия", – поделилась воспоминаниями Чолпан.

К процессу подключилась также кардиолог, летевшая этим же рейсом. Врачи привели женщину в чувство, замерили давление и дали необходимые препараты.

Военный врач объяснил, что у женщины был судорожный синдром, холодный пот, бледные кожные покровы.

"С помощью другого пассажира мы уложили ее так, чтобы придать приток крови к головному мозгу. Правильное положение тела и массаж определенных точек позволили вернуть ей сознание", – уточнил он.

Как оказалось, "в точке под носом находится нервный пучок, который приводит в чувства человека без сознания".

Примечательно, что Ахмаджан Туленов возвращался домой из отпуска. К счастью, он быстро среагировал и помог женщине.

Туленов – хирург общей практики. Он окончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, работал в центральной районной больнице заведующим приемного отделения. Проходил службу в Шымкентском, гвардейском гарнизонах Вооруженных сил, был задействован как специалист на учениях.

Уточняется, что руководство военного института ходатайствовало перед вышестоящим командованием о награждении военнослужащего.