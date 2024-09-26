Эксперт назвал главные недостатки подержанных Toyota Camry

Руководитель СТО Дмитрий Козловский в беседе с Autonews перечислил недостатки подержанных Toyota Camry, передает Tengri Auto.
По его словам, японский бизнес-седан отличается высокой надежностью и высоко ценится на вторичном рынке, но все же имеет минусы. В особенности это касается 8–10-летних экземпляров, где часто меняются стойки, втулки переднего стабилизатора и тормозные диски, которые перегреваются и деформируются в результате заклинивания суппортов.
Эксперт подчеркнул, что в целом Camry всех поколений является надежной моделью. Двигатель этого автомобиля обладает ресурсом в сотни тысяч километров. Но есть машины с перегревом, задирами и масложором, рассказал Козловский.
На некоторых экземплярах бьет руль из-за множества факторов: плохо отбалансированные колеса, неправильное схождение и даже ослабление болтов крепления подрамника, говорит эксперт.
"Объем ремонтных работ во многом зависит от того, как эксплуатируется автомобиль. Если мы рассматриваем авто до 10 лет, то как минимум десять технических обслуживаний, согласно регламенту. При этом должна учитываться эксплуатация в различных условиях, включая чрезмерные нагрузки", - подчеркнул специалист.
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