Эксперт назвал главные недостатки подержанных Toyota Camry

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По его словам, японский бизнес-седан отличается высокой надежностью и высоко ценится на вторичном рынке, но все же имеет минусы. В особенности это касается 8–10-летних экземпляров, где часто меняются стойки, втулки переднего стабилизатора и тормозные диски, которые перегреваются и деформируются в результате заклинивания суппортов.

Эксперт подчеркнул, что в целом Camry всех поколений является надежной моделью. Двигатель этого автомобиля обладает ресурсом в сотни тысяч километров. Но есть машины с перегревом, задирами и масложором, рассказал Козловский.

На некоторых экземплярах бьет руль из-за множества факторов: плохо отбалансированные колеса, неправильное схождение и даже ослабление болтов крепления подрамника, говорит эксперт.