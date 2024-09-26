“Запрет не отменяли“ - Верховный суд о платках в школах

Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах, передает NUR.KZ со ссылкой на ВС.

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В публикациях СМИ и в социальных сетях распространяется недостоверная информация, что Верховный Суд признал ношение платков в школах законным.

В рамках рассмотрения дела Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении.

Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан.

Вместе с тем, полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного Министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.

Также отмечаем, что родители несут обязанность по соблюдению Устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме.

При этом неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях.