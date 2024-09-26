Мужчину выдворили из Казахстана из-за двойного гражданства

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В полиции региона напомнили, что в Казахстане неприемлемо двойное гражданство: человек не может быть одновременно гражданином нашей страны и другого государства.

"С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 927 лиц, из которых 916 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства. Выявлены шесть человек с гражданством другого государства, использовавшие казахстанские документы. Еще 19 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства", – рассказал начальник Управления миграционной службы Даулет Искаков.

В полиции региона также рассказали, что двое жителей Щербактинского района в декабре 2023 года приняли гражданство Российской Федерации, получили паспорт, но в установленные законодательством сроки не сообщили о принятии гражданства другой республики и не сдали казахстанские паспорта. Постановлением суда они оштрафованы на 200 МРП.

В другом случае житель города Экибастуза за аналогичное нарушение постановлением суда выдворен за пределы страны. Получив гражданство Российской Федерации еще в октябре 2019 года, он также не сдал свой казахстанский паспорт.