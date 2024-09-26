Какие установят коэффициенты для расчета страховых премий по ГПО для автовладельцев на 2025 год

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об утверждении размеров поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на 2025 год", передает Zakon.kz
В частности, предлагается утвердить следующие размеры поправочных коэффициентов, используемых для расчета страховой премии по обязательному страхованию ГПО автовладельцев на 2025 год:
Постановление будет введено в действие с 1 января 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 октября.
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