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26.09.2024, 13:48

Сколько денег потрачено на видеонаблюдение в армии: озвучена сумма

Новости Казахстана 0 342

В Министерстве обороны и в Национальной гвардии МВД назвали сумму, направленную на оснащение их воинских частей системами видеонаблюдения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Согласно данным Минобороны, на обслуживание технических средств охраны воинских частей и учреждений в 2024 году выделено 554 миллиона тенге. В ведомстве уточнили, что к техническим средствам охраны, помимо камер видеонаблюдения, относятся сигнализации на военных объектах.

Как говорится в ответе оборонного ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, на сегодняшний день в Вооруженных силах установлено около 11 тысяч камер видеонаблюдения. Согласно требованиям, они устанавливаются в следующих местах:

  • штабы, казармы и другие места расположения личного состава курсантов, кадетов, уланов, воспитанников, военнослужащих по контракту и срочной службы;
  • спальное помещение, комната информационно-воспитательной работы, комната психологической разгрузки, комната (место) бытового обслуживания (мастерская);
  • кладовая для хранения имущества роты, комната для просушки обмундирования и обуви, комната для умывания, место для чистки оружия, место для спортивных занятий, спортзал, лестничная площадка;
  • помещения для хранения средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны, места несения службы суточного наряда, серверные помещения;
  • столовые (места приема пищи, варочные цеха), строевые плацы, помещения для следственных мероприятий, кабинеты для профилактических работ органов военной полиции и другие помещения, указанные в техническом задании;
  • вход и помещения комнат для хранения оружия; комната (помещение) группы быстрого реагирования, дежурного подразделения; контрольно-пропускные (контрольно-технические) пункты, парк (въезд, выезд, вход с прилегающей территории, сквозной коридор, места хранения оружия и несения службы суточного наряда);
  • караульное помещение (место несения службы начальника караула, места хранения оружия, общая комната для личного состава караула, место заряжания-разряжания оружия и караульный городок, наблюдательные вышки, комната (место) ожидания личного состава сменяемого караула);
  • входы помещений (хранилищ) для хранения оружия и боеприпасов, материальных ценностей;
  • сооружения (помещения), предназначенные для содержания служебных животных (конюшня, питомник).

В Национальной гвардии МВД, в свою очередь, на оснащение системами видеонаблюдения в прошлом году потратили более 15 миллионов тенге. Как сообщили в ведомстве, данная сумма была выделена за счет экономии от государственных закупок.

"В настоящее время военные городки Национальной гвардии оснащены 216 комплектами систем видеонаблюдения, из них 51 комплект — это система ТСО "Ұлан" и 165 комплектов – отдельно оборудованные системы видеонаблюдения", - говорится в ответе Нацгвардии на запрос редакции.

Как сообщается, закуп оборудования и комплектующих к системам видеонаблюдения осуществляется централизованно, их поставка ожидается в ноябре.

"Имущество будет распределено по войскам для проведения монтажных и пусконаладочных работ. В настоящее время в воинских частях Национальной гвардии функционируют 3218 камер видеонаблюдения, установленные на территориях военных городков, в спальных помещениях, комнатах для хранения оружия, столовых, комнатах для умывания, комнатах бытового обслуживания, местах несения боевой службы и суточных нарядов", - сообщили в ведомстве.

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