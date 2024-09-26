Сколько денег потрачено на видеонаблюдение в армии: озвучена сумма

В Министерстве обороны и в Национальной гвардии МВД назвали сумму, направленную на оснащение их воинских частей системами видеонаблюдения, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Согласно данным Минобороны, на обслуживание технических средств охраны воинских частей и учреждений в 2024 году выделено 554 миллиона тенге. В ведомстве уточнили, что к техническим средствам охраны, помимо камер видеонаблюдения, относятся сигнализации на военных объектах.

Как говорится в ответе оборонного ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, на сегодняшний день в Вооруженных силах установлено около 11 тысяч камер видеонаблюдения. Согласно требованиям, они устанавливаются в следующих местах:

штабы, казармы и другие места расположения личного состава курсантов, кадетов, уланов, воспитанников, военнослужащих по контракту и срочной службы;

спальное помещение, комната информационно-воспитательной работы, комната психологической разгрузки, комната (место) бытового обслуживания (мастерская);

кладовая для хранения имущества роты, комната для просушки обмундирования и обуви, комната для умывания, место для чистки оружия, место для спортивных занятий, спортзал, лестничная площадка;

помещения для хранения средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны, места несения службы суточного наряда, серверные помещения;

столовые (места приема пищи, варочные цеха), строевые плацы, помещения для следственных мероприятий, кабинеты для профилактических работ органов военной полиции и другие помещения, указанные в техническом задании;

вход и помещения комнат для хранения оружия; комната (помещение) группы быстрого реагирования, дежурного подразделения; контрольно-пропускные (контрольно-технические) пункты, парк (въезд, выезд, вход с прилегающей территории, сквозной коридор, места хранения оружия и несения службы суточного наряда);

караульное помещение (место несения службы начальника караула, места хранения оружия, общая комната для личного состава караула, место заряжания-разряжания оружия и караульный городок, наблюдательные вышки, комната (место) ожидания личного состава сменяемого караула);

входы помещений (хранилищ) для хранения оружия и боеприпасов, материальных ценностей;

сооружения (помещения), предназначенные для содержания служебных животных (конюшня, питомник).

В Национальной гвардии МВД, в свою очередь, на оснащение системами видеонаблюдения в прошлом году потратили более 15 миллионов тенге. Как сообщили в ведомстве, данная сумма была выделена за счет экономии от государственных закупок.

"В настоящее время военные городки Национальной гвардии оснащены 216 комплектами систем видеонаблюдения, из них 51 комплект — это система ТСО "Ұлан" и 165 комплектов – отдельно оборудованные системы видеонаблюдения", - говорится в ответе Нацгвардии на запрос редакции.

Как сообщается, закуп оборудования и комплектующих к системам видеонаблюдения осуществляется централизованно, их поставка ожидается в ноябре.