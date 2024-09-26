Сколько денег потрачено на видеонаблюдение в армии: озвучена сумма

В Министерстве обороны и в Национальной гвардии МВД назвали сумму, направленную на оснащение их воинских частей системами видеонаблюдения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно данным Минобороны, на обслуживание технических средств охраны воинских частей и учреждений в 2024 году выделено 554 миллиона тенге. В ведомстве уточнили, что к техническим средствам охраны, помимо камер видеонаблюдения, относятся сигнализации на военных объектах.
Как говорится в ответе оборонного ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, на сегодняшний день в Вооруженных силах установлено около 11 тысяч камер видеонаблюдения. Согласно требованиям, они устанавливаются в следующих местах:
В Национальной гвардии МВД, в свою очередь, на оснащение системами видеонаблюдения в прошлом году потратили более 15 миллионов тенге. Как сообщили в ведомстве, данная сумма была выделена за счет экономии от государственных закупок.
"В настоящее время военные городки Национальной гвардии оснащены 216 комплектами систем видеонаблюдения, из них 51 комплект — это система ТСО "Ұлан" и 165 комплектов – отдельно оборудованные системы видеонаблюдения", - говорится в ответе Нацгвардии на запрос редакции.
Как сообщается, закуп оборудования и комплектующих к системам видеонаблюдения осуществляется централизованно, их поставка ожидается в ноябре.
"Имущество будет распределено по войскам для проведения монтажных и пусконаладочных работ. В настоящее время в воинских частях Национальной гвардии функционируют 3218 камер видеонаблюдения, установленные на территориях военных городков, в спальных помещениях, комнатах для хранения оружия, столовых, комнатах для умывания, комнатах бытового обслуживания, местах несения боевой службы и суточных нарядов", - сообщили в ведомстве.
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