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26.09.2024, 14:10

"Ехал пьяным на Lexus, а жена сбила полицейского": сына экс-депутата арестовали в Актобе

Новости Казахстана 0 762

В Актобе сына известного бизнесмена арестовали за нетрезвую езду за рулем Lexus, а в отношении его жены завели уголовное дело по факту наезда на полицейского и отправили под домашний арест, передает NUR.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Иллюстративное фото: Alexandr Pereverzev / Getty Images
Иллюстративное фото: Alexandr Pereverzev / Getty Images
Из официальных источников следует, что 29-летий Бекжан, управляя автомобилем Lexus, выехал на встречную полосу. После того, как полиция его остановила, молодого человека отправили на медэкспертизу, которая установила у него алкогольное опьянение.

После процедуры водитель выбежал из медучреждения и сел в машину своей супруги. Автоледи пыталась скрыться от полиции вместе с мужем, но на пути ее машины оказался сотрудник, она его сбила и протащила несколько метров на капоте.

На следующий день правонарушителей доставили в отдел. Административный суд наказал сына хозяина "Автопарка" 15 сутками ареста и лишил водительских прав на 7 лет.

Он в суде уверял, что не ездил пьяным за рулем, якобы на машине приехал брат, а сам он воспользовался такси. Также мужчина сообщил, что на медосвидетельствовании в момент, когда рядом не было полицейских, ему сказали, что алкоголя не обнаружили, а при полиции в заключении указали, что он есть. Эти доводы в суде не подтвердились.

А вот на супругу мужчины завели уголовное дело по статье "Насильственные действия в отношении представителя власти", она под домашним арестом. В полиции уточнили, что сбитый капитан полиции не пострадал.

По данным издания, отец водителя - Мейржан Ундиргенов. Он известен как бизнесмен, экс-депутат, хозяин ТОО "Автопарк". А еще его знают как фигуранта громкого дела о хищении бюджетных средств, которые перечисляли перевозчику в качестве субсидий.

Арестовали Мейржана Ундиргенова в июне 2015 года. В СМИ писали, что изъятую у него дома наличность счетная машинка считала 5 часов.

Он стал подозреваемым в уголовных делах о мошенничестве, организации ОПГ, незаконной легализации средств, вымогательстве. Мейржана Ундиргенова обвиняли в хищении 4,5 млрд тенге, которые почти 6 лет перечисляли "Автопарку" из бюджета за проезд льготников.

По версии следствия, ТОО "Автопарк" давало в ЖКХ ложные сведения об убыточности маршрутов. На основании липовых данных им перечисляли бюджетные средства.

1 августа 2016 года суд в Актобе оправдал его по ряду статей и приговорил к 4 годам лишения свободы только за мошенничество с ущербом государству в 900 млн тенге.

В апреле 2017 года суд на четверть сократил ему срок в связи с амнистией, а летом того же года он вышел на свободу. Остаток срока ему заменили на штраф.

Ранее в Шымкенте за применение насилия в отношении представителя власти осудили водителя, который провез инспектора патрульной полиции на капоте своего автомобиля. Суд посчитал, что примененное насилие было неопасно для жизни и здоровья полицейского.

А в Павлодаре стражи порядка остановили пьяного водителя автомобиля Lexus LX. Его лишили водительских прав и отправили под арест на 15 суток. Машину поместили на коммунальную стоянку.

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