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26.09.2024, 16:15

Суд взыскал с Куандыка Бишимбаева материальный ущерб и моральный вред

Новости Казахстана 0 487

Межрайонным судом по гражданским делам Астаны рассмотрено дело по иску Айтбека Амангельды о взыскании с Куандыка Бишимбаева материального ущерба и компенсации морального вреда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Требования мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором, согласно которому ответчик признан виновным в убийстве сестры истца.

Брат заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события.

Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца.

В иске заявлены также понесенные расходы по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела.

"Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая, что смерть близкого родственника, безусловно, оказала негативное влияние на моральное состояние истца, нарушила его личные неимущественные права, суд удовлетворил иск частично", - сообщили в пресс-службе суда.

С ответчика взысканы понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсация морального вреда в сумме 10 миллионов тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.

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