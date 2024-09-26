15-летняя казахстанка заявила, что ее насильно выдали замуж

В Атырау несовершеннолетняя девушка заявила о том, что ее выдали замуж насильно, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В сети распространяется обращение молодой девушки. Отмечается, что ее якобы изнасиловал 20-летний парень, после чего родители потерпевшей выдали ее за него замуж. Также отмечается, что сейчас 15-летняя девушка находится на четвертом месяце беременности. По ее словам, она неоднократно подвергается избиениям со стороны мужа и его родни.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что сейчас проводится проверка по факту распространяемой информации.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий с целью полного расследования состава преступления", - говорится в сообщении департамента полиции Атырауской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в Павлодарской области 12-летняя девочка родила ребенка. Сообщалось, что она забеременела после изнасилования. Под подозрением 17-летний родственник, его задержали еще в апреле этого года.

Как сообщили ранее в управлении образования Павлодарской области, родившей школьницев в августе исполнилось 13 лет. Беременность несовершеннолетней первыми заметили педагоги. После этого случая в области последовали разбирательства.