Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоваться

1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. Tengri Life решил напомнить о социальной поддержке, которая предоставляется пенсионерам в нашей стране и рассказать, на что могут рассчитывать пожилые люди в разных регионах Казахстана. Подробнее – в материале.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Социальная поддержка пенсионеров в Астане

В столице Казахстана, городе Астана, проживает около 127,1 тысячи пожилых граждан. Согласно Правилам оказания социальной помощи, утвержденным маслихатом Астаны, пожилым людям предоставляется ряд видов социальной помощи и услуг.

Единовременные денежные выплаты ко Дню пожилых (1 октября)

Выплата составляет 2,5 месячных расчетных показателя (МРП) – это 9 230 тенге. Эти выплаты охватят более 107 тысяч пожилых граждан.

Выплаты пройдут в два этапа: часть в конце сентября и часть в первой декаде октября. Как отметили в пресс-службе акимата города, выплаты получат пенсионеры, не получившие их по иным основаниям: участники боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, лица с инвалидностью, многодетные и другие категории граждан.

Санаторно-курортное лечение

Лечение проводится в Щучинск-Боровской курортной зоне на берегу озера Катарколь – ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" и санаториях "Ақсу-Демі" и Sapa.

Уже охвачено 3 878 человек, в том числе ветераны ВОВ и приравненные к ним по льготам, а также реабилитированные (декабристы). В "Ақсу-Демі" в этом году планируется отправить 350 человек, но уже было выдано 233 путевки. А Sapa будет встречать ветеранов боевых действий, декабристов. Отмечается, что 41 путевка уже была выдана из 70 запланированных.

Услуги зубопротезирования

Предоставляются раз в два года. Охвачено 2 026 пожилых граждан.

Фото: pexels.com

Компенсация затрат на приобретение твердого топлива

Размер компенсации составляет 16 МРП (59 072 тенге) на отопительный сезон для пенсионеров, проживающих в частных домах. По этой программе уже охвачено 104 семьи, 82 из которых пенсионеры.

Возмещение затрат на установку газового котла

Компенсация до 130 МРП (479 960 тенге). Данный вид помощи получил 71 пенсионер столицы.

Жилищная помощь

Предоставляется, если оплата коммунальных услуг превышает 5 процентов от дохода семьи. Отмечается, что средняя выплата – от 7 до 40 тысяч тенге в месяц.

Бесплатный проезд на общественном транспорте

Доступен для всех пенсионеров (исключение – такси).

Центры активного долголетия и Центр социального обслуживания "Шарапат"

Центры предоставляют культурно-досуговые мероприятия и качественный уход за пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями здоровья. Отмечается, что в условиях стационара и ухода на дому ежегодно специальными социальными услугами охватывается свыше 800 человек преклонного возраста.

Фото: pexels.com

Социальная поддержка пенсионеров в Алматы

В Алматы для социальной защиты малообеспеченных пенсионеров также предусмотрен ряд мер.

Социальная помощь раз в полугодие

Составляет 7 МРП (25 844 тенге) для пенсионеров с доходом ниже 3 прожиточных минимумов.

Единовременная помощь при трудной жизненной ситуации

В размере 20 МРП (73 840 тенге) для граждан с доходом ниже 2 прожиточных минимумов.

Компенсация затрат на установку приборов учета и газового оборудования

Компенсируются затраты на приборы учета и газовое оборудование, если доход не превышает 3 прожиточных минимумов.

Санаторно-курортное лечение

Предоставляется пенсионерам с оплатой 25 процентов от размера пенсии.

Жилищная помощь

Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, если они превышают 5 процентов от дохода семьи.

Фото: pexels.com

Центры активного долголетия

В Алматы работают Центры активного долголетия, где предоставляются социально-оздоровительные, психологические, культурные и образовательные услуги. Здесь пенсионеры могут заниматься йогой, ЛФК, изучать иностранные языки и компьютерную грамотность, участвовать в культурных мероприятиях и получать медицинские консультации.

Новые программы и инициативы

В Алматы также внедрена программа "Алтын жас", которая помогает трудоустраивать пожилых людей. Работодатели, принимающие на работу пенсионеров, получают субсидии на оплату труда. Это позволяет пожилым людям оставаться активными и продолжать трудовую деятельность.

"Ее особенность в том, что работодателям, которые примут на работу лиц пенсионного возраста, будет субсидировано 50 процентов заработной платы сотрудника, но не более одной МЗП (2024 год – 85 тысяч тенге), а также за счет работодателя в размере не менее 50 процентов от установленного размера заработной платы. На сегодня работу получили уже 355 пенсионеров", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Как получить социальную помощь

Для получения большинства видов социальной помощи пенсионерам необходимо обратиться в отделы занятости и социальных программ по месту жительства. Информацию об адресах и перечне необходимых документов можно найти на официальных сайтах местных органов власти.