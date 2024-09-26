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26.09.2024, 18:26

Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоваться

Новости Казахстана 0 33 090

1 октября в Казахстане отмечают День пожилых людей. Tengri Life решил напомнить о социальной поддержке, которая предоставляется пенсионерам в нашей стране и рассказать, на что могут рассчитывать пожилые люди в разных регионах Казахстана. Подробнее – в материале.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Социальная поддержка пенсионеров в Астане

В столице Казахстана, городе Астана, проживает около 127,1 тысячи пожилых граждан. Согласно Правилам оказания социальной помощи, утвержденным маслихатом Астаны, пожилым людям предоставляется ряд видов социальной помощи и услуг.

Единовременные денежные выплаты ко Дню пожилых (1 октября)

  • Выплата составляет 2,5 месячных расчетных показателя (МРП) – это 9 230 тенге. Эти выплаты охватят более 107 тысяч пожилых граждан.
  • Выплаты пройдут в два этапа: часть в конце сентября и часть в первой декаде октября. Как отметили в пресс-службе акимата города, выплаты получат пенсионеры, не получившие их по иным основаниям: участники боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, лица с инвалидностью, многодетные и другие категории граждан.

Санаторно-курортное лечение

  • Лечение проводится в Щучинск-Боровской курортной зоне на берегу озера Катарколь – ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" и санаториях "Ақсу-Демі" и Sapa.
  • Уже охвачено 3 878 человек, в том числе ветераны ВОВ и приравненные к ним по льготам, а также реабилитированные (декабристы). В "Ақсу-Демі" в этом году планируется отправить 350 человек, но уже было выдано 233 путевки. А Sapa будет встречать ветеранов боевых действий, декабристов. Отмечается, что 41 путевка уже была выдана из 70 запланированных.

Услуги зубопротезирования

  • Предоставляются раз в два года. Охвачено 2 026 пожилых граждан.

Фото: pexels.com

Компенсация затрат на приобретение твердого топлива

  • Размер компенсации составляет 16 МРП (59 072 тенге) на отопительный сезон для пенсионеров, проживающих в частных домах. По этой программе уже охвачено 104 семьи, 82 из которых пенсионеры.

Возмещение затрат на установку газового котла

  • Компенсация до 130 МРП (479 960 тенге). Данный вид помощи получил 71 пенсионер столицы.

Жилищная помощь

  • Предоставляется, если оплата коммунальных услуг превышает 5 процентов от дохода семьи. Отмечается, что средняя выплата – от 7 до 40 тысяч тенге в месяц.

Бесплатный проезд на общественном транспорте

  • Доступен для всех пенсионеров (исключение – такси).

Центры активного долголетия и Центр социального обслуживания "Шарапат"

  • Центры предоставляют культурно-досуговые мероприятия и качественный уход за пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями здоровья. Отмечается, что в условиях стационара и ухода на дому ежегодно специальными социальными услугами охватывается свыше 800 человек преклонного возраста.

Фото: pexels.com

Социальная поддержка пенсионеров в Алматы

В Алматы для социальной защиты малообеспеченных пенсионеров также предусмотрен ряд мер.

Социальная помощь раз в полугодие

  • Составляет 7 МРП (25 844 тенге) для пенсионеров с доходом ниже 3 прожиточных минимумов.

Единовременная помощь при трудной жизненной ситуации

  • В размере 20 МРП (73 840 тенге) для граждан с доходом ниже 2 прожиточных минимумов.

Компенсация затрат на установку приборов учета и газового оборудования

  • Компенсируются затраты на приборы учета и газовое оборудование, если доход не превышает 3 прожиточных минимумов.

Санаторно-курортное лечение

  • Предоставляется пенсионерам с оплатой 25 процентов от размера пенсии.

Жилищная помощь

  • Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, если они превышают 5 процентов от дохода семьи.

Фото: pexels.com

Центры активного долголетия

  • В Алматы работают Центры активного долголетия, где предоставляются социально-оздоровительные, психологические, культурные и образовательные услуги. Здесь пенсионеры могут заниматься йогой, ЛФК, изучать иностранные языки и компьютерную грамотность, участвовать в культурных мероприятиях и получать медицинские консультации.

Новые программы и инициативы

В Алматы также внедрена программа "Алтын жас", которая помогает трудоустраивать пожилых людей. Работодатели, принимающие на работу пенсионеров, получают субсидии на оплату труда. Это позволяет пожилым людям оставаться активными и продолжать трудовую деятельность.

"Ее особенность в том, что работодателям, которые примут на работу лиц пенсионного возраста, будет субсидировано 50 процентов заработной платы сотрудника, но не более одной МЗП (2024 год – 85 тысяч тенге), а также за счет работодателя в размере не менее 50 процентов от установленного размера заработной платы. На сегодня работу получили уже 355 пенсионеров", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

Как получить социальную помощь

Для получения большинства видов социальной помощи пенсионерам необходимо обратиться в отделы занятости и социальных программ по месту жительства. Информацию об адресах и перечне необходимых документов можно найти на официальных сайтах местных органов власти.

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