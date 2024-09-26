Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоваться

Социальная поддержка пенсионеров в Астане
В столице Казахстана, городе Астана, проживает около 127,1 тысячи пожилых граждан. Согласно Правилам оказания социальной помощи, утвержденным маслихатом Астаны, пожилым людям предоставляется ряд видов социальной помощи и услуг.
Единовременные денежные выплаты ко Дню пожилых (1 октября)
- Выплата составляет 2,5 месячных расчетных показателя (МРП) – это 9 230 тенге. Эти выплаты охватят более 107 тысяч пожилых граждан.
- Выплаты пройдут в два этапа: часть в конце сентября и часть в первой декаде октября. Как отметили в пресс-службе акимата города, выплаты получат пенсионеры, не получившие их по иным основаниям: участники боевых действий на территории других государств и приравненные к ним, лица с инвалидностью, многодетные и другие категории граждан.
Санаторно-курортное лечение
- Лечение проводится в Щучинск-Боровской курортной зоне на берегу озера Катарколь – ГКП на ПХВ "Реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" и санаториях "Ақсу-Демі" и Sapa.
- Уже охвачено 3 878 человек, в том числе ветераны ВОВ и приравненные к ним по льготам, а также реабилитированные (декабристы). В "Ақсу-Демі" в этом году планируется отправить 350 человек, но уже было выдано 233 путевки. А Sapa будет встречать ветеранов боевых действий, декабристов. Отмечается, что 41 путевка уже была выдана из 70 запланированных.
Услуги зубопротезирования
- Предоставляются раз в два года. Охвачено 2 026 пожилых граждан.
Фото: pexels.com
Компенсация затрат на приобретение твердого топлива
- Размер компенсации составляет 16 МРП (59 072 тенге) на отопительный сезон для пенсионеров, проживающих в частных домах. По этой программе уже охвачено 104 семьи, 82 из которых пенсионеры.
Возмещение затрат на установку газового котла
- Компенсация до 130 МРП (479 960 тенге). Данный вид помощи получил 71 пенсионер столицы.
Жилищная помощь
- Предоставляется, если оплата коммунальных услуг превышает 5 процентов от дохода семьи. Отмечается, что средняя выплата – от 7 до 40 тысяч тенге в месяц.
Бесплатный проезд на общественном транспорте
- Доступен для всех пенсионеров (исключение – такси).
Центры активного долголетия и Центр социального обслуживания "Шарапат"
- Центры предоставляют культурно-досуговые мероприятия и качественный уход за пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями здоровья. Отмечается, что в условиях стационара и ухода на дому ежегодно специальными социальными услугами охватывается свыше 800 человек преклонного возраста.
Фото: pexels.com
Социальная поддержка пенсионеров в Алматы
В Алматы для социальной защиты малообеспеченных пенсионеров также предусмотрен ряд мер.
Социальная помощь раз в полугодие
- Составляет 7 МРП (25 844 тенге) для пенсионеров с доходом ниже 3 прожиточных минимумов.
Единовременная помощь при трудной жизненной ситуации
- В размере 20 МРП (73 840 тенге) для граждан с доходом ниже 2 прожиточных минимумов.
Компенсация затрат на установку приборов учета и газового оборудования
- Компенсируются затраты на приборы учета и газовое оборудование, если доход не превышает 3 прожиточных минимумов.
Санаторно-курортное лечение
- Предоставляется пенсионерам с оплатой 25 процентов от размера пенсии.
Жилищная помощь
- Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, если они превышают 5 процентов от дохода семьи.
Фото: pexels.com
Центры активного долголетия
- В Алматы работают Центры активного долголетия, где предоставляются социально-оздоровительные, психологические, культурные и образовательные услуги. Здесь пенсионеры могут заниматься йогой, ЛФК, изучать иностранные языки и компьютерную грамотность, участвовать в культурных мероприятиях и получать медицинские консультации.
Новые программы и инициативы
В Алматы также внедрена программа "Алтын жас", которая помогает трудоустраивать пожилых людей. Работодатели, принимающие на работу пенсионеров, получают субсидии на оплату труда. Это позволяет пожилым людям оставаться активными и продолжать трудовую деятельность.
"Ее особенность в том, что работодателям, которые примут на работу лиц пенсионного возраста, будет субсидировано 50 процентов заработной платы сотрудника, но не более одной МЗП (2024 год – 85 тысяч тенге), а также за счет работодателя в размере не менее 50 процентов от установленного размера заработной платы. На сегодня работу получили уже 355 пенсионеров", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы.
Как получить социальную помощь
Для получения большинства видов социальной помощи пенсионерам необходимо обратиться в отделы занятости и социальных программ по месту жительства. Информацию об адресах и перечне необходимых документов можно найти на официальных сайтах местных органов власти.
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