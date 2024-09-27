“Не пустили 12-летнюю девочку в самолет“: на сколько оштрафовали авиакомпанию

История 12-летней девочки из Уральска, которую не пустили на рейс, оставив одну в аэропорту Астаны, получила продолжение. О новостях сообщил адвокат семьи Данильхан Шагатаев, подробнее - на Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Он сообщил, что был выигран первый суд. Адвокат напомнил, что ранее семья подавала жалобу в Комитет гражданской авиации.

"Комитет составил протокол в отношении Air Astana и направил материалы в административный суд. Это касается случая с оставлением несовершеннолетнего ребенка в аэропорту. В результате мы выиграли суд, компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 567 Кодекса об административных правонарушений. Назначен штраф в размере 1000 МРП (около 3 692 000 тенге)", – рассказал адвокат.

Данильхан Шагатаев уточнил, что судебные тяжбы с авиакомпанией FlyArystan продолжаются.

"Выигран первый суд, он был административный. Штраф назначен судом за непредоставление гостиницы ребенку. Штраф пойдет в доход государства. По поводу компенсации матери ребенка у нас идет отдельный суд по гражданскому спору. Там пока все на стадии подготовки. Если быть точнее, то гражданский иск был принят в производство и было лишь одно судебное заседание. Рассмотрение дела будет позднее", – сказал он.

Напомним, казахстанка Жазира опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала, что ее дети – двойняшки Зере и Зауре – возвращались из США с группой и сопровождающим. По плану должна была состояться пересадка в Астане, а далее следовал полет в Уральск. Однако перед вылетом компания зарегистрировала Зауре, а Зере – нет.

При этом, по словам женщины, сотрудники заверили сопровождающего, что "они сами посадят ее на борт после устранения якобы возникших технических неполадок". В ходе посадки сопровождающий, подумав, что ребенок уже на борту, сел в самолет. И уже оказавшись в салоне, выяснил, что девочки нет.

По версии компании, которая была ответственна за сопровождение детей в поездке, "понимая, что ситуация требует вмешательства, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем". Однако, как уточняется в ответе компании, "служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями".

В результате девочка осталась одна в столичном аэропорту. По словам Жазиры, ее дочь вернулась домой лишь на следующий день.

В беседе с корреспондентом Tengri Travel Жазира сообщила, что она мама пятерых детей. Двойняшкам Зауре и Зере по 12 лет, далее идут девятилетние мальчики-близнецы Алмас и Нуртас и трехлетняя дочка Айбике. Семья живет в Уральске.

Позже в авиакомпании рассказали свою версию произошедшего. По словам представителей FlyArystan, им пришлось заменить борт на менее вместительный, поэтому компания не смогла предоставить место в самолете для девочки.

"Агенты авиакомпании обратились к пассажирам с просьбой уступить место Зере и предложили компенсацию. К сожалению, волонтера среди пассажиров не нашлось", – сообщили тогда в компании.

Чуть позже отреагировали и в пресс-службе Комитета гражданской авиации. КГА планирует привлечь к административной ответственности авиакомпанию за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.

Уточняется, что КГА совместно с АО "Авиационная администрация Казахстана" будет проведена тщательная и всесторонняя проверка в отношении авиакомпании. Подробнее – тут.

9 августа 2024 года в беседе с корреспондентом Tengri Travel Жазира подтвердила, что отказалась от материальной компенсации и решила идти в суд. Детали по ссылке.