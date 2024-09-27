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26.09.2024, 20:14

Убийце учительницы начальных классов из Уральска вынесли приговор

Новости Казахстана 0 892

В уголовном межрайонном суде Западно-Казахстанской области вынесен приговор 41-летнему Темиру Сарсенову, которого обвиняли в убийстве учительницы начальных классов одной из школ Уральска Надежды Никитиной, передает Tengrinews.kz.

©️ mgorod.kz
©️ mgorod.kz

Дело в отношении Сарсенова рассматривалось по трем статьям Уголовного кодекса: "Убийство", "Кража" и "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов".

"Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевшей стороны, свидетелей и эксперта, протоколами осмотра места происшествия, выемки, проверки и уточнения показаний на месте происшествия, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз, в том числе о том, что в ходе следственных действий на подсудимого психологического давления не оказывалось", - рассказали в пресс-службе суда.

Сам подсудимый полностью признал свою вину только по обвинению, связанному с оружием. Суд не нашел отягчающих вину обстоятельств, а в качестве смягчающих учел то, что у него на иждивении есть малолетний ребенок.

"Сарсенов признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Окончательный приговор - 12 лет лишения свободы", - сообщили в суде.

Также с осужденного взыскано 1,8 миллиона тенге материального ущерба и 10 миллионов тенге компенсации морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее Темир Сарсенов выступил в суде с последним словом.

Напомним: учительницу начальных классов Надежду Никитину нашли мертвой в собственной квартире в Уральске 25 апреля. Погибшая 40 лет проработала учителем начальных классов. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Согласно материалам дела, 24 апреля Никитина обратилась к Сарсенову за помощью с компьютером. Он пришел, но работу не завершил, пообещав вернуться на следующий день. 25 апреля Сарсенов пришел с ноутбуком и начал ремонтировать компьютер в спальне, пока Никитина занималась с учеником на кухне. После урока они поругались. Сарсенов повалил Никитину на диван и задушил. Думая, что женщина не умерла, он ударил ее ножом в шею, а затем снял золотые украшения.

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