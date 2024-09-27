Отсидевший 15 суток казахстанец потребовал 20 миллионов тенге

Житель Павлодарской области доказал в суде, что не управлял авто под действием наркотиков, и потребовал компенсацию за арест на 15 суток, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По материалам суда во время патрулирования полицейские Баянаульского района Павлодарской области увидели припаркованный у дороги автомобиль. При проверке документов один из сотрудников заметил у водителя покраснение глаз. Заподозрив наркотическое опьянение, водителя направили на освидетельствование.

Как отметили в суде, фельдшер больницы подтвердил подозрение полицейских, а те передали материалы в суд, по решению которого водителя арестовали и на семь лет лишили прав.

Позже мужчина смог доказать, что ничего запрещенного не употреблял. Как выяснилось в суде, во время медосвидетельствования он трижды сдавал анализ мочи. Первый экспресс-тест показал одну окрашенную полоску, второй и третий – полторы. Все три анализа фельдшер счел как положительные. Водитель продолжал отрицать опьянение и просил провести лабораторное исследование.

"На записи видеожетона видно, что Ж. неоднократно обращался к должностным лицам с просьбой о проведении дополнительных исследований и выражает свою готовность предоставить на исследование кровь, мочу или выехать с полицейскими в любое другое учреждение для установления достоверного результата. Но получил отказ. При таких обстоятельствах действиями должностных лиц отдела полиции Баянаульского района грубо нарушены требования закона, что привело к необоснованному и незаконному возбуждению административного дела", - заключила судебная коллегия Павлодарского областного суда.

Обжаловав результаты медосвидетельствования, мужчина сообщил, что его задержали, когда он уставший возвращался домой с ночной смены, этим и объяснил покраснение глаз.

"Одна окрашенная полоска и вторая неполностью окрашенная считается отрицательным результатом, и состояние освидетельствуемого лица следует квалифицировать как трезвое", - пояснил на суде приглашенный эксперт.

Доказав незаконность ареста и добившись прекращения административного дела, житель Павлодарской области потребовал компенсацию в размере 20 миллионов тенге. Его иск суд удовлетворил частично.

"Взыскать из средств республиканского бюджета компенсацию за моральный вред, материальный ущерб и расходы по оплате услуг представителя на общую сумму 1,2 миллиона тенге", - огласили в суде.

Судебный документ вступил в законную силу.