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26.09.2024, 21:24

Отсидевший 15 суток казахстанец потребовал 20 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 1 021

Житель Павлодарской области доказал в суде, что не управлял авто под действием наркотиков, и потребовал компенсацию за арест на 15 суток, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По материалам суда во время патрулирования полицейские Баянаульского района Павлодарской области увидели припаркованный у дороги автомобиль. При проверке документов один из сотрудников заметил у водителя покраснение глаз. Заподозрив наркотическое опьянение, водителя направили на освидетельствование.

Как отметили в суде, фельдшер больницы подтвердил подозрение полицейских, а те передали материалы в суд, по решению которого водителя арестовали и на семь лет лишили прав.

Позже мужчина смог доказать, что ничего запрещенного не употреблял. Как выяснилось в суде, во время медосвидетельствования он трижды сдавал анализ мочи. Первый экспресс-тест показал одну окрашенную полоску, второй и третий – полторы. Все три анализа фельдшер счел как положительные. Водитель продолжал отрицать опьянение и просил провести лабораторное исследование.

"На записи видеожетона видно, что Ж. неоднократно обращался к должностным лицам с просьбой о проведении дополнительных исследований и выражает свою готовность предоставить на исследование кровь, мочу или выехать с полицейскими в любое другое учреждение для установления достоверного результата. Но получил отказ. При таких обстоятельствах действиями должностных лиц отдела полиции Баянаульского района грубо нарушены требования закона, что привело к необоснованному и незаконному возбуждению административного дела", - заключила судебная коллегия Павлодарского областного суда.

Обжаловав результаты медосвидетельствования, мужчина сообщил, что его задержали, когда он уставший возвращался домой с ночной смены, этим и объяснил покраснение глаз.

"Одна окрашенная полоска и вторая неполностью окрашенная считается отрицательным результатом, и состояние освидетельствуемого лица следует квалифицировать как трезвое", - пояснил на суде приглашенный эксперт.

Доказав незаконность ареста и добившись прекращения административного дела, житель Павлодарской области потребовал компенсацию в размере 20 миллионов тенге. Его иск суд удовлетворил частично.

"Взыскать из средств республиканского бюджета компенсацию за моральный вред, материальный ущерб и расходы по оплате услуг представителя на общую сумму 1,2 миллиона тенге", - огласили в суде.

Судебный документ вступил в законную силу.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какое наказание полицейским и фельдшеру, уволили или поругали?
27.09.2024, 03:35
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Как это по нашему, по казахстански, просил 20 млн, а суд определил 1.2 млн. На 100% понятно, что игра в одни ворота.
27.09.2024, 03:34
Pluto 9701
Pluto 9701
У фельдшера с доблестными полисменами сговор одни "ловят", а другая освидетельствует в пользу своего кармана, а очередной клиент видимо не захотел платить мзду и в итоге имеем то что имеем такой развод практиковали еще в конце 90х годов.
26.09.2024, 16:59
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