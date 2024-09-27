Могут ли в Казахстане отменить срочную службу - ответ Минобороны

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Как говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, согласно статье 36 Конституции, "защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина".

"С военнослужащими срочной службы за время в армии проводятся занятия по боевой подготовке согласно военно-учетным специальностям. Они получают необходимые навыки боевой, физической подготовки и воинской службы. После увольнения их ставят на учет как военно-обученный резерв. Военно-обученный резерв, то есть граждане, имеющие навыки военной подготовки, – один из элементов обороны государства, его мобилизационный ресурс. В случае военной угрозы они будут выполнять задачи по обеспечению обороны государства", - сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 90-1 Административного процедурно-процессуального кодекса вопросы обороны не могут быть предметом петиции.