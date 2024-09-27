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27.09.2024, 08:05

Как у казахстанцев крадут их деньги, используя электросчетчики

Новости Казахстана 0 1 668

Мошенники притворяются представителями официальной компании и даже прикрываются сообщением от номера 1414, требуя заменить счетчик на современный вариант. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: vchal/Getty Images
Иллюстративное фото: vchal/Getty Images
Как сообщает портал Krisha.kz, жителям Алматы стали поступать звонки с требованием заменить электросчетчики.

При этом для убедительности своего требования к жертвам поступает SMS-сообщение с кодом от номера 1414. Риски в данном случае могут возникать в случае передачи кода из сообщения, которым нельзя ни с кем делиться.

Передача кодов позволит заполучить личные данные жертвы, которые далее могут быть использованы для других мошеннических схем: кражи денег, оформления микрокредитов и так далее.

Кто контролирует замену электросчетчиков

Как сообщается в источнике, официальные обслуживающие компании обращают внимание казахстанцев на подобные случаи мошенничества и призывают граждан быть бдительными.

"Уважаемые потребители, участились случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени работников энергетических компаний. Официально напоминаем, что сотрудники ТОО «АлматыЭнергоСбыт» связываются с владельцами недвижимости исключительно по задолженности за электроэнергию.

При этом оператор всегда представляется, сообщает сумму долга и предупреждает об отключении услуги в случае неуплаты", – отметили в компании.

В то же время сообщается, что вопросы проверки и замены электросчетчиков относятся к собственнику электросетей. И если в счетах имеется логотип "АлматыЭнергоСбыт", то сети принадлежат АО "Алатау Жарык Компаниясы" – именно эта компания занимается обслуживанием счетчиков.

"Важно знать, что АО "АЖК" никогда не звонит по вопросам счетчиков. Сообщения о поверке или замене приборов отправляют только в письменном уведомлении", – сообщают в Krisha.kz.

Поэтому важно не верить телефонным звонкам. А в случае поступления подобных требований, можно самостоятельно обратиться в ответственную компанию для уточнения.

Риски SMS-сообщений от 1414

Данный номер принадлежит единому контакт-центру Электронного правительства. А код, который приходит в SMS-сообщении, нужен для подтверждения каких-либо услуг.

В связи с этим важно соблюдать определенные правила личной безопасности:

Соблюдение этих правил позволит защитить себя от мошенничества и нежелательных действий третьих лиц, которые могут нанести вред.

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