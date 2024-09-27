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27.09.2024, 08:41

Будет ли в Казахстане новая девальвация: мнение экономистов

Новости Казахстана 0 475

Экономисты рассказали, стоит ли бояться значительного падения тенге до конца года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Независимый экономист Андрей Чеботарев отметил, что после 2021 года Нацбанк перестал измерять инфляционные ожидания населения и объективных данных о них нет.

Экономист считает, что нельзя говорить о том, что многие казахстанцы ждут девальвации. Курс тенге находится сейчас в равновесном состоянии и, по мнению эксперта, является рыночным. После весеннего укрепления, связанного с трансфертами из Нацфонда, курс находится в рыночном состоянии.

"Чтобы среднегодовой курс составил 460 тенге, надо чтобы он до конца года не падал ниже 468, что, скорее всего, и будет. Думаю, что последние налоговые реформы и всеобщее декларирование вряд ли серьезно повлияют на курс. Если смотреть на внешние факторы в мире, которые способны повлиять на ослабление доллара, то это удешевление нефти и итоги выборов в США. Сейчас явных причин, которые способны повысить стоимость иностранной валюты, я не вижу, как и нет причин для резкого укрепления тенге. Бюджет у нас сверстан под 460 тенге, но этого недостаточно, так как по доходной части он не исполняется и по налогам стагнирует. У Минфина в такой ситуации есть соблазн хотеть более слабого тенге, это позволило бы легче свести бюджет, но Минфин курсом не управляет и причин для страха падения тенге нет", - добавил эксперт.

Экономист Марат Каирленов отметил, что у населения могут быть определенные основания для опасений по падению национальной валюты. К примеру, проблемы с дефицитом бюджета - и, как следствие, по данным Минфина, государство за первое полугодие недоплатило здравоохранению около 30 процентов. Это привело к тому, что медорганизации не платят своим контрагентам и даже сотрудникам. Экономист отметил, что бюджетные кризисы зачастую определяют валютные.

"С другой стороны, есть общее понимание высокой уязвимости отечественной экономики. Например, из-за поломки или возможных проблем с нефтепроводом КТК, вследствие ли нахождения боеприпасов времен Второй мировой войны, или из-за атаки чьих-то дронов по портовой инфраструктуре, какому-либо нефтяному танкеру. А через КТК идет 80 процентов экспорта нашей нефти. И наконец, мы видим развитие проблем в экономике Китая, что уже выливается в снижение мировых цен на нефть и металлы, что составляет львиную часть нашего экспорта", - отметил экономист.

Марат Каирленов считает, что многое будет зависеть от мировых цен на нефть, развития ситуации в Черном море и вокруг порта Новоросийска, итогов выборов президента США и решений руководства страны в сторону выбора резкой или плавной девальвации.

Отметим, что по результатам последних торгов курс доллара слегка вырос, но не превысил отметку в 480 тенге.

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