Бывшая жена Бишимбаева обратилась к Генпрокуратуре и Верховному суду

Экс-супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман хочет лишить его родительских прав. Об этом она заявила на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Назым Кахарман. ©️ youtube/@Assel_Kozhakova

По словам Назым Кахарман, она подавала иск, чтобы Куандыка Бишимбаева лишили родительских прав. Суд ей отказал, потому что Салтанат Нукенова не была законной супругой Бишимбаева, а значит, что он не убивал родственника или члена своей семьи.

Кроме этого, Назым Кахарман хотела, чтобы ее дети сменили фамилию, однако и в этом им тоже отказали.

"К сожалению, сейчас я вынуждена уже приоткрывать завесу, потому что я хочу попросить помощи. По моему мнению, это (отказ суда. - прим.) было несправедливо. Я здесь обращаюсь к общественности и Генпрокуратуре, и в Верховный суд - обратить внимание нашего суда", - добавила Кахарман.

В мае Назым Кахарман рассказывала, что после случившегося ее дети захотели отказаться от фамилии Бишимбаева.

Напомним: 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.

26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения.