Крупное мошенничество с авто из России раскрыли в Казахстане

В Верховном суде раскрыли подробности крупного мошенничества с автомобилями, незаконно ввезенными из России, которые продавали ничего не подозревающим казахстанским гражданам, передает Tengri Auto .

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В Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда рассмотрели уголовное дело в отношении трех казахстанцев - Е. Бариева, М. Кызбикенова и М. Бибитова, которых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (статья 190, пункт 4, часть 2 УК) и подделке документов (статья 385, часть 2 УК).

"Бариев находил через интернет-ресурсы на территории России автомобили сомнительного происхождения: в залоге, в розыске, без документов и так далее. Кызбикенов передавал Бариеву копии удостоверений личности своих знакомых. Бариев передавал эти данные другим лицам, которые изготавливали поддельные правоустанавливающие документы на транспортные средства. После Бариев и Кызбикенов через своих знакомых ввозили незаконно оформленные машины на территорию Казахстана, где их продавали. В результате были похищены денежные средства и причинен ущерб потерпевшим", - рассказали о схеме в Верховном суде.

По аналогичной схеме осужденные вместе с Бибитовым похитили денежные средства еще одного потерпевшего.

В суде заявили, что факты преступления подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей, договорами купли-продажи транспортных средств, заключениями судебно-почерковедческой экспертизы и другими доказательствами.

В МВД России подтвердили, что проданные осужденными автомобили находились в розыске с 2021 года.

В итоге Бариева приговорили к 8 годам лишения свободы, Кызбикенова – к 7 годам, Бибитова - к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.

После апелляции Бибитову смягчили приговор, назначив три с половиной года заключения условно.