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27.09.2024, 13:23

Порог беспошлинного заказа товаров из-за границы хотят еще больше снизить в Казахстане

Новости Казахстана 0 392

Для товаров электронной торговли, ввозимых из-за границы на территорию ЕАЭС, в том числе и в Казахстан, планируют снизить порог беспошлинного ввоза до 50 евро. Насколько он изменится, читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images
Иллюстративное фото: William_Potter/Getty Images

При ввозе товаров для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), граждане Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана и России должны платить таможенные пошлины. При этом существуют пороги беспошлинного ввоза.

Напомним, что до 1 апреля 2024 года действовал увеличенный порог беспошлинного ввоза товаров, который составлял 1 000 евро по цене, а по весу – 31 килограммом. Но уже полгода как он вернулся к своему прежнему уровню:

  • для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях – стоимость до 200 евро и/или вес не более 31 килограмм;
  • для товаров, ввозимых багажом (не считая авиаперевозки) – стоимость до 500 евро и/или вес не более 25 килограммов.

Теперь же на Правовом портале Евразийского экономического союза был опубликован проект решения Совета ЕАЭС «Об установлении стоимостных норм, в пределах которых товары электронной торговли, приобретенные физическими лицами, ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенной пошлины в отношении товаров электронной торговли».

Согласно нему, планируют установить новые стоимостные нормы, в пределах которых ввоз на территорию ЕАЭС товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, будет осуществляться без уплаты таможенной пошлины:

  • в период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. включительно – 200 евро;
  • в период с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. включительно – 100 евро;
  • в период с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г. включительно – 50 евро.

То есть, если на данный момент без уплаты пошлин можно заказывать товары из-за границы стоимостью до 200 евро (106 752 тенге, по текущему курсу), то в последствии этот порог может снизиться в четыре раза (до 26 688 тенге).

При этом отметим, что данный документ находится на стадии обсуждения, которая продлится до 15 октября 2024 года. То есть данный закон еще не принят.

Напомним, согласно мнению экспертов, высокие пороги беспошлинного ввоза товаров, могут мешать развитию отечественного производства.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Да снижайте до нуля чего мелочиться вы же к этому стремитесь? Свое ничего не производим, а свое г качества, теперь заживем. Чинушам как возили все из-за бугра так и будут возить что им беспокоится?
27.09.2024, 12:06
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