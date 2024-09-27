С Бишимбаева просили взыскать 1,5 миллиарда тенге

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды просил суд взыскать с Куандыка Бишимбаева 1,5 миллиарда тенге за моральный вред и 8,8 миллиона тенге - за имущественный, передает Tengrinews.kz .

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Как следует из решения суда, при этом представитель Бишимбаева просил определить сумму ущерба в размере 1,5 миллиона тенге, а компенсацию морального вреда - от 5 до 20 миллионов тенге.

Истец и его представители требования поддержали в полном объеме, просили иск удовлетворить. Родители Салтанат Нукеновой самостоятельные требования о возмещении морального вреда не заявили, однако в письменном отзыве поддержали требования истца и также просили удовлетворить иск в полном объеме.

Ранее мы писали о том, что суд взыскал с Куандыка Бишимбаева материальный ущерб и моральный вред. Осужденный к 24 годам лишения свободы экс-министр национальной экономики должен выплатить понесенные по уголовному делу расходы в размере 6 877 672 тенге и компенсацию морального вреда в сумме 10 миллионов тенге.