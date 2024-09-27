На старость: сколько денег на пенсионных счетах казахстанцев

По данным Нацбанка, на 1 сентября текущего года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) по обязательным взносам превышает 11 млн. А общая сумма сбережений составляет 20,1 трлн тенге.

Больше всего накоплений у казахстанцев в возрасте от 31 до 40 лет – 5,84 трлн тенге (количество ИПС – 3,02 млн). На втором месте – вкладчики 41-50 лет, 5,77 трлн тенге (2,4 млн), а на третьем – граждане 51-60 лет, 5,1 трлн тенге (2,06 млн).

Наименьший объем накоплений – у пожилого населения старше 81 года: 1,5 млрд тенге (46,5 тыс.).

Что касается других возрастных групп, то казахстанцы до 20 лет накопили на старость чуть более 37 млрд тенге (376,1 тыс.), от 61 до 70 лет – 1,6 трлн тенге (760,3 тыс.), от 71 до 80 лет – 8,5 млрд тенге (96,3 тыс.)

В региональном разрезе наибольшая сумма приходится на вкладчиков из Алматы – 4,01 трлн тенге. Далее следуют Астана – 2,2 трлн тенге, Карагандинская область – 1,6 трлн тенге, Шымкент – 1,04 трлн тенге, Актюбинская область – 1,03 трлн тенге.

А вот меньше всего сбережений – у граждан из Алматинской области, порядка 174,4 млрд тенге, и области Ұлытау, 127,4 млрд тенге.