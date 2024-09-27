"Многие казахстанцы не знают о существовании трех ядерных реакторов в стране" - эксперты

АСТАНА, 27 сен — Sputnik . Все страны в окружении Казахстана либо имеют либо намерены создавать атомную энергетику, заявил председатель Консультативного Совета NNWI Central Asia Kazakhstan Бауржан Ибраев. В пример он привел Китай, который собирается довести количество АЭС до 150-ти.

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Договор на строительство ядерных блоков уже подписали такие страны как Узбекистан и Монголия, отметил Ибраев. Кыргызстан подписал меморандум с Россией о строительстве атомных станций. И по сравнению с этими странами компетенция Казахстана гораздо сильнее, заявил эксперт.

"Есть три исследовательских реактора, которые работают. В Казахстане порядка 250-ти лет в общей сложности реакторы работают. За эти 250 лет мы не слышали и не видели ни одного инцидента и не знаем. Многие жители Казахстана даже не знают, что у нас работают три ядерных реактора", - отметил Ибраев.

Исторически у нас работало пять реакторов, один из них остановлен. Но не потому, что есть экономические или технические причины, а по другим. Так что у нас сильные компетенции, подчеркнул эксперт. Это и национальный ядерный центр, институт ядерной физики, очень много ускорителей, в том числе и в Астане. Это и хорошая кадровая подготовка, сказал Ибраев.

Отказ от такого надежного источника как атомная энергия может привести экономику к стагнации, заявил председатель ОЮЛ "Казахстанская ассоциация энергоснабжающих организаций" Сергей Агафонов. В пример он привел Германию, где показательным явился провал партии зеленых на выборах в Бундестаг.

"Пример с Германией уже несостоятелен. Она стала импортером электроэнергии и полностью прекратила ее экспорт. Германия является частью Европы, где можно купить электроэнергию по понятным ценам. Кстати, цены в самой Германии, эквивалент которой 200 тенге, они гораздо выше, чем средние цены на европейском рынке. У нас (в Казахстане) ситуация обратная, у нас нет общего рынка с сопредельными странами", - подчеркнул эксперт.

Поэтому то, что Казахстан сейчас покупает, в три раза дороже и у нас есть ужен дефицит, отметил Агафонов. Мы рискуем в принципе остаться без электроэнергии, заявил председатель ассоциации.

Без АЭС мы не достигнем углеродной нейтральности, заявил эксперт. Он напомнил о том, что Казахстан взял на себя международные обязательства по нейтральности до 2060 года. В структуре энергобаланса Казахстана угольная генерация превышает 70%.

"Я утверждаю, что без атомной энергетики, без станции нам этого не сделать. Потому что к большому сожалению с одним только ВИЭ углеродной нейтральности не достичь. Еще аргумент - это экономика. Выгоднее и эффективнее АЭС ничего не существует. Электростанция, которая эксплуатируется порядка 80-ти лет, окупается 20 лет. Если любая угольная станция не может работать без интенсивной поставки угля, то для атомной станции требуется всего один вагон в год", - отметил Агафонова.

Эффективность ВИЭ не превышает 40%. Экономичнее и выгоднее атомной энергетики ничего в мире не существует. Есть еще важный экологический аспект, продолжил спикер. По степени радиоактивности угольная пыль в разы опаснее и радиоактивнее, чем ядерные отходы.

Вся угольная генерация в мире выбрасывает в воздух порядка 55 тысяч тонн золы в год. А атомная энергия производит 12 тысяч тонн обработанного топлива в год.

"То есть, в четыре с лишним раза меньше. Все это складируется и на 97% перерабатывается. Понимаете, какая разница? Поэтому наш монстр - это казахстанская угольная генерация, вот чего надо бояться. У нас огромные объемы золоотвалов и вредных выбросов в атмосферу. Вот причина наших заболеваний", - сказал Агафонов.

К тому же, атомная энергетика выступит мощнейшим драйвером экономики, заявили эксперты.

Между тем, Минэнерго сравнило уровень загрязнения на ТЭЦ и АЭС. Судя по данным, представленным ведомством, радиационный фонд от ТЭЦ значительный. В то время, как у АЭС практически нулевые показатели.

Данные Минэнерго © Sputnik / Санат Имангалиев

Впереди еще ряд экспертиз и мы должны будем выбрать определенную площадку, сказала директора Департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гульмира Мурсалова. Она ответила на опасения касательно озера Балхаш, возле которого якобы планировалась АЭС. К тому же, у Казахстана хорошая база и опыт. В пример она привела Японию, специалисты из этой страны приезжали в Казахстан, чтобы использовать опыт и применить его на Фукусиме.

"Введена новая система безопасности - это ловушка расплава топлива. Материал, из которого будет изготавливаться эта ловушка для японских реакторов, найден именно в Казахстане, в национальном ядерном центре. Японцы проводили исследование и определили лучший материал для этой системы безопасности на реакторах", - сказала Мурсалова.