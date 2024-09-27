«Победитель тот, кто больше закинет денег»: астанчанин решил заработать на доверчивых подписчиках

Молодой человек была в аренду раскрученные каналы в Telegram и под предлогом розыгрыша, публиковал посты и рекламу со словами: «Победитель тот, кто больше закинет денег», передает « Голос народа ».

фото: Голос народа

Как сообщает Polisia.kz, ври проведении оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции района «Сарыарка» была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний юноша, который обманным путем завладел денежными средствами у граждан.

Таким образом злоумышленник, имея прямой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотреблением доверия, выманивал деньги у подписчиков канала.

Сумма общего ущерба составляет около полумиллиона тенге.

Молодой человек полностью признал свою вину.

Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к семи аналогичным эпизодам.

Полиция настоятельно предупреждает граждан не поддаваться уловкам мошенников и никогда не перечислять деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента.