Арендованные авто в разных городах Казахстана продавал мошенник

Фото: Polisia.kz

Как сообщает Polisia.kz, в столичную полицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница города, рассказав о том, что малознакомый человек обманным путем завладел денежными средствами на сумму семь миллионов тенге.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками криминальной полиции района «Алматы» задержан 29-летний гражданин, который дал признательные показания.

Мужчина заключал договор аренды автомобиля, затем продавал эту машину в другом городе, придумывая разные версии, почему у него нет документов на данный транспорт. Таким способом злоумышленник пытался заработать «легкие» деньги.

Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества. Фигурант под стражей.

В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным эпизодам.

Полиция призывает граждан быть более внимательными и не поддаваться на уговоры мошенников: ни в коем случае нельзя покупать автомашины без документов.